Con gái 18 tuổi xinh xắn, học giỏi của diễn viên Hoàng Mập

Diễn viên Hoàng Mập gây chú ý khi khoe ảnh con gái út sinh năm 2007, tên đầy đủ là Bùi Lê Phước Hảo.

'Trước giờ tôi hiếm khi đăng ảnh người thân nhưng lần này nhân ngày sinh nhật bé Hảo (30/8) đồng thời mừng cháu đỗ hai trường đại học Bách khoa Hà Nội và RMIT TP HCM, tôi muốn chia sẻ niềm vui với bạn bè, khán giả', Hoàng Mập nói.

Con gái diễn viên mới thực hiện bộ ảnh theo phong cách trẻ trung, gợi cảm, đánh dấu cột mốc trưởng thành.

Theo Hoàng Mập, con út chăm ngoan, học giỏi từ nhỏ. Suốt thời gian học phổ thông, Phước Hảo luôn đạt thành tích cao, được thầy cô, bạn bè quý mến.

Nữ sinh tốt nghiệp cấp Ba mùa hè 2025, với số điểm cao, khiến bố mẹ tự hào.

Hoàng Mập cho biết anh bất ngờ khi con gái báo tin đỗ Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngành Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ với số điểm 25.85 cho tổ hợp 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh. Điểm chuẩn của ngành này được công bố là 24.30.

Nữ sinh tuổi teen cho biết cô chỉ đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội 'cho vui' đồng thời xem khả năng bản thân tới đâu vì thấy trường này nổi tiếng nhưng không kỳ vọng sẽ đỗ.

Mục tiêu của Phước Hảo là vào Đại học Quốc tế RMIT TP HCM, học ngành Truyền thông Chuyên nghiệp. Với điểm IELTS 6.5 cùng thành tích ấn tượng những năm học cấp Ba, con gái Hoàng Mập được Đại học RMIT TP HCM gửi giấy mời nhập học, hồi tháng 7.

Phước Hảo thổ lộ cô sẽ phấn đấu học thật tốt, vào top những sinh viên xuất sắc của Đại học RMIT TP HCM để bố mẹ yên tâm, tự hào về mình.

Nữ sinh 18 tuổi không có ý định nối nghiệp bố theo nghề diễn viên dù lúc nhỏ từng tham gia hai phim 'Ngôi nhà hạnh phúc' (vai con của Huy Khánh) và 'Má tôi là đại gia' (vai con của Ngọc Thuận và Nguyệt Ánh).

Hoàng Mập bên con út dịp Tết 2025, tại nhà vườn 1.600 m2 của gia đình anh ở Đồng Nai.

'Tôi luôn tôn trọng quyết định của con. Cháu học gì cũng được miễn bản thân thấy vui vẻ, hạnh phúc. Ban đầu bà xã định thu xếp ra Hà Nội sống để chăm lo cho Hảo nếu con chọn Đại học Bách Khoa nhưng cuối cùng cháu quyết định học RMIT tại TP HCM vì muốn gần gia đình', Hoàng Mập cho hay.

Con đầu của Hoàng Mập - Đoan Trinh - sinh năm 1999, cao 1,72 m, ngoại hình khả ái. Cô thừa hưởng năng khiếu, đam mê diễn xuất từ bố. Khi gia nhập làng giải trí, người đẹp Gen Z lấy nghệ danh là Khánh Trinh. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim như: 'Thập tự hoa', 'Khu vườn bí ẩn', 'Nhà ông Hoàng có ma'...

Sau khi tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, Khánh Trinh vừa hoạt động nghệ thuật vừa học tiếp lên bậc thạc sĩ.

Vợ chồng Hoàng Mập bên hai cô con gái xinh xắn, học giỏi.

Ở tuổi ngoài 50, diễn viên vẫn nỗ lực phấn đấu học lên cao, bồi đắp kiến thức, làm gương cho hai con. Hồi tháng 7, anh cùng các đồng nghiệp Trịnh Kim Chi, Hữu Tiến, biên kịch Thu Phương (bìa trái) nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Hoàng Mập dự định tiếp tục chinh phục tấm bằng Tiến sĩ ngành Đạo diễn trong thời gian tới.

Hoàng Mập tên thật là Bùi Minh Hoàng, sinh năm 1971, quê Cần Thơ. Anh tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên hài, nhà sản xuất phim. Hoàng Mập đã đầu tư thực hiện nhiều tác phẩm truyền hình như: 'Hai người cha', 'Hát ca bồng bềnh', 'Chàng mập nghĩa tình'...