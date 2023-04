"Nàng Quyên", Diệp Lâm Anh táo bạo diện váy xuyên thấu lộ nhiều chi tiết "nhạy cảm"

Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện, Vũ Ngọc Anh gây chú ý trên thảm đỏ khi diện váy xuyên thấu, lăng xê mốt "hở nội y". Bộ trang phục màu đen, với phần vải mỏng chiếm diện tích tối đa, giúp nữ diễn viên phim "Quyên" khoe tối đa hình thể đẹp. Bên cạnh những lời khen cho body gợi cảm của mỹ nhân Nam Định, cũng có không ít người cho rằng, trang phục của Vũ Ngọc Anh dường như có phần đi quá giới hạn, vì độ hở bạo.

Trước những hình ảnh này, Vũ Ngọc Anh lên tiếng, cô luôn quan niệm "đẹp khoe, xấu che". Tuy nhiên, về ý kiến mặc đẹp hay chưa đẹp là do cách nhìn của mỗi người và Ngọc Anh luôn tôn trọng điều đó. Chính vì thế, bạn gái Cường Seven cũng có mong muốn mọi người sẽ tôn trọng cá tính riêng của cô. Ngọc Anh hi vọng, khán giả sẽ nhìn nhận theo hướng tích cực. Hơn hết, để diện được trang phục gợi cảm như này, bản thân Ngọc Anh cũng rất nỗ lực trong việc tập luyện, giữ gìn vóc dáng không có mỡ.

Vũ Ngọc Anh trong một sự kiện gần đây.

Ở ngoài đời, Ngọc Anh sở hữu phong cách ăn mặc quyến rũ, với những bộ cánh không phải ai cũng dám diện. Đối với Ngọc Anh, style hiện tại mà cô theo đuổi thực sự đúng với cá tính của cô. Thậm chí, người đẹp còn cảm thấy tự hào vì không phải ai cũng có thể mặc đẹp những bộ cánh đó. Theo Ngọc Anh, một số bộ hình mà cô từng chụp cũng rất nổi loạn nhưng không hề phản cảm, thô tục.

Cũng giống như Vũ Ngọc Anh, Diệp Lâm Anh cũng từng diện một số thiết kế váy mỏng tương tự và gây ra những ý kiến trái chiều, vì thiết kế mỏng, tố cáo lớp nội y ở bên trong. Mốt trang phục này luôn được xem là con dao 2 lưỡi. Không ít mỹ nhân Việt phải "trả giá" khi chọn sai miếng mút ngực, khiến cho hình ảnh của họ trở nên kém đẹp trong mắt công chúng.

Diệp Lâm Anh trong một thiết kế xuyên thấu tương tự.

Về phía stylist Frank Nguyễn chia sẻ: "Để khai thác tối đa độ gợi cảm của các thiết kế xuyên thấu thì quan trọng nhất vẫn là chọn nội y và miếng dán ngực phù hợp. Với các thiết kế như của Diệp Lâm Anh, nên dùng miếng dán ngực thay vì áo ngực hoặc áo lót không dây cũng là một lựa chọn phù hợp".

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/34nang-quyen34-diep-lam-anh-tao-bao-dien-vay-xuyen-thau-lo-nhieu-ch...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/34nang-quyen34-diep-lam-anh-tao-bao-dien-vay-xuyen-thau-lo-nhieu-chi-tiet-34nhay-cam34-c47a27581.html