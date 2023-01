"Nàng béo Trung Quốc" thân hình nần nẫn mỡ vẫn mê mặc "vườn không nhà trống" đi biển

Rebecca Liu là hot girl người gốc Trung Quốc, hiện đang sinh sống ở Mỹ. Cô là Travel Blogger và Fashion Blogger nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo trên Facebook và Instagram. Khác hẳn với vẻ đẹp mỏng manh, dáng "mình hạc xương mai" mà các cô gái xứ tỷ dân đang theo đuổi, Rebecca tự tin diện nhiều thiết kế hot, tôn "sắc vóc ngàn cân" nhưng tràn trề sức sống.

Mới đây, cô nàng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện váy bodycon, khoe lưng ong nõn nà bên bờ biển Laguna (California) trên trang cá nhân. Kiểu váy có phần cổ yếm kết hợp đường khoét táo bạo sau lưng, giúp làm nổi bật đường cong của Rebecca.

Rebecca Liu "thả dáng" bên bờ biển trong thiết kế váy hở lưng, lộ đường cong hút mắt.

Là một người đẹp có thân hình tròn trịa nhưng "nàng béo" Trung Quốc luôn trung thành với những thiết kế tôn dáng. Trước đó, cô nàng cũng từng gây chú ý khi diện nội y màu trắng kết hợp váy xuyên thấu trên du thuyền. Vóc dáng "phồn thực" không hề khiến Rebecca trở nên kém gợi cảm mà ngược lại, nhiều người còn dành lời khen ngợi vì trông cô càng tràn trề sức sống.

Bộ váy xuyên thấu, chất liệu lưới với đường xẻ cổ sâu giúp Rebecca Liu khoe khéo body tròn xinh, tràn trề sức sống.

Dáng váy rút dây ở 2 bên hông vô cùng điệu đà đang là hot item được nhiều chị em săn đón.

Dù sở hữu thân hình mũm mĩm nhưng cô luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực và khiến bản thân mình trở nên đặc biệt nhờ cách chọn quần áo, phối phụ kiện, giúp tôn lên ưu điểm cơ thể, làm mờ đi những khuyết điểm vóc dáng.

Mặc đẹp cũng là một cách gây ấn tượng thị giác hiệu quả. Đôi khi bạn cũng không cần cố gắng che đi phần bắp tay to hay vòng eo "bánh mì" mà chỉ cần diện một oufit bắt mắt thì sẽ chẳng có ai chú ý đến khuyết điểm cơ thể của bạn. Đây là lý do, Rebecca luôn chọn những thiết kế có kiểu dáng ôm, nhưng chất liệu có độ co giãn lý tưởng để không làm lộ ngấn mỡ ở vùng bụng, đồng thời tạo sự thoải mái và tự tin hơn trong mỗi bước đi.

Sở hữu thân hình đầy đặn nên Rebecca Liu thường lựa váy áo dáng ôm, co giãn lý tưởng, vừa tôn dáng, vừa che được nhược điểm cơ thể.

Một chiếc váy bodycon đơn sắc nhưng cũng đủ giúp "nàng béo Trung Quốc" tự tin đi dạo phố.

Có sở thích đi du lịch ở khắp mọi nơi cũng như đã đặt chân đến nhiều vùng biển xinh đẹp như Hawaii, Maldives, Iceland, Miami, Bahamas, Hy Lạp, Los Cabos,... nàng hot girl Trung Quốc còn ghi dấu ấn nhờ gu thời trang mặc đi biển cực kỳ đa dạng. Không nhất thiết phải diện bikini, cô còn chăm chỉ khoe dáng trong những bộ váy 2 dây hay áo croptop, kết hợp quần hot pants.

Gu thời trang ngoài đời thực của cô có nhiều điểm tương đồng với phong cách của "cô béo xinh nhất Hollywood" - Ariel Winter. Thế nên không ít người nhận xét vẻ đẹp của Rebecca Liu là hình mẫu của người phụ nữ thời đại mới - quyến rũ, tự tin và phóng khoáng.

Thời trang đi biển của Rebecca rất đa dạng. Ngoài bikini, cô còn "đổi gió" bằng bộ đồ co giãn in hoạt tiết hoặc váy 2 dây hay áo croptop, kết hợp quần hot pants.

Đôi khi, không cần ăn vận cầu kỳ, Rebecca vẫn ghi điểm với những hot item cơ bản.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/34-nang-beo-trung-quoc-34-than-hinh-nan-nan-mo-van-me-mac-34-vuon-kho...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/34-nang-beo-trung-quoc-34-than-hinh-nan-nan-mo-van-me-mac-34-vuon-khong-nha-trong-34-i-bien-a589831.html