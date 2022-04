Mỗi lần Đỗ Mỹ Linh mặc bạo là gây xôn xao, nóng bỏng nhất có phải áo tắm?

Đỗ Mỹ Linh là nàng hậu có phong cách thời trang kín đáo bởi vậy mỗi lần diện gợi cảm sẽ thu hút sự chú ý.

Hình ảnh mới được hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải trên trang cá nhân.

Người đẹp chọn diện thiết kế xuyên thấu với những chi tiết ren bắt mắt.

Mới đây, hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Người đẹp diện thiết thiết kế xuyên thấu được may bằng vải ren. Dáng cúp ngực truyền thống nhẹ nhàng ôm vòng 1. Để trang phục kín đáo hơn đồng thời không phá hỏng kiểu dáng vốn có, phần này được may thêm vải nude. Cư dân mạng bình luận: "Xinh quá", "mê say quá cô nàng ơi", "đốn tim thiên hạ",...

Đỗ Mỹ Linh đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 2016.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996. Cô từng đăng kí tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng rút lui trước khi vòng sơ khảo khu vực phía Bắc diễn ra. Năm 2015, Đỗ Mỹ Linh thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ và lọt top 15.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh đại diện Việt Nam tới Hoa hậu Thế giới 2017. Cô đạt thành tích top 40 chung cuộc và chiến thắng phần thi phụ quan trọng là Beauty with a Purpose.

Đỗ Mỹ Linh hiện đang là gương mặt được nhiều nhà thiết kế quan tâm.

Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh được biết tới vai trò MC của VTV. Ngoài ra, người đẹp còn là gương mặt gây được chú ý trong làng thời trang khi trình diễn trong bộ sưu tập của các nhà thiết kế có tiếng. Thời gian đầu, phong cách thời trang của Đỗ Mỹ Linh chưa được đánh giá cao. Ngoài ra, cũng có lần cô gặp sự cố về trang phục khiến hình ảnh chưa được chỉn chu.

Tham gia một chương trình truyền hình, Đỗ Mỹ Linh gặp sự cố để lộ dây nội y.

Lần này người đẹp mặc lỗi "nội y phát sáng" vì trang phục mỏng.

Đỗ Mỹ Linh để lộ miếng đệm ngực khi lựa chọn chiếc đầm xuyên thấu.

Bên cạnh những ý kiến chưa hài lòng, có người khác khẳng định, Đỗ Mỹ Linh đang dần hoàn thiện bản thân, hướng đến hình ảnh thanh lịch, kín đáo với những lựa chọn phục trang gợi cảm trong chừng mực. Bởi vậy, mỗi lần người đẹp ăn vận táo bạo đều thu hút không ít sự quan tâm của cư dân mạng. Nhất là khi cô diện những bộ áo tắm.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, phong cách thời trang của Đỗ Mỹ Linh cũng có sự thay đổi.

Số lượng hình ảnh áo tắm trên trang cá nhân của Đỗ Mỹ Linh không nhiều.

Nàng hậu khiến không ít người trầm trồ vì khi chọn diện thiết kế áo tắm tôn dáng.

Ngoài ra, cô cũng thử nghiệm bản thân với những thiết kế có phần táo bạo như thế này.

Đỗ Mỹ Linh tự tin sải bước trên sàn catwalk với chiếc đầm xẻ hai bên ấn tượng.

