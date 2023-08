Mẫu nhí 6 tuổi ấn tượng với áo dài mang hình ảnh bản đồ và Quốc kỳ Việt Nam

Những ngày qua, hình ảnh cô bé 6 tuổi nổi bật khi diện áo dài với hình ảnh bản đồ và Quốc kỳ Việt Nam ở ngay trung tâm thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

Cô bé có đôi mắt to tròn, gương mặt sáng, rất ngây thơ, dễ thương nhưng cũng rất tự tin ấy là một gương mặt được chú ý trong làng thời trang gần đây: Mẫu nhí Nguyễn Nhật Ánh.

Bộ áo dài mà Nhật Ánh (còn có tên gọi là bé Sữa) diện là một sáng tạo của NTK Thạch Linh – người thiết kế trang phục biểu diễn quen thuộc của nhiều ngôi sao như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Đông Nhi, Tân Nhàn, Lê Âu Ngân Anh…

Bộ áo dài với những chi tiết đặc biệt mang dấu ấn và tinh thần Việt Nam không thể trộn lẫn: Cờ đỏ sao vàng trên mấn đội đầu, hai bên tà là chi tiết của văn hóa trống đồng Đông Sơn và nổi bật nhất là bản đồ Việt Nam với hình ảnh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa rõ nét. Bộ áo dài với những chi tiết đặc biệt mang dấu ấn và tinh thần Việt Nam không thể trộn lẫn: Cờ đỏ sao vàng trên mấn đội đầu, hai bên tà là chi tiết của văn hóa trống đồng Đông Sơn và nổi bật nhất là bản đồ Việt Nam với hình ảnh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

"Dù còn nhỏ tuổi, nhưng bé Nhật Ánh đã thể hiện được tình yêu áo dài cũng như niềm tự hào dân tộc rất rõ ràng. Cô bé cũng rất chuyên nghiệp, không ngại vất vả, phối hợp nhịp nhàng với ê kíp để có được những hình ảnh ấn tượng nhất”, NTK Thạch Linh tiết lộ về mẫu nhí.

Mẫu nhí Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 29/8/2017 tại Hà Nội, hiện là học sinh trường The Dewey School.

Mới gia nhập làng mẫu nhí nhưng với đam mê, kiên trì tập luyện, cô bé rất tự tin khi sải bước trên sàn catwalk cũng như khi thực hiện các bộ hình thời trang, thể hiện được tố chất, khả năng làm chủ sân khấu của mình.

Cô bé đã được mời tham gia nhiều show diễn lớn và để lại dấu ấn đáng nhớ như Miracle Dreams của Ó Princess, On the Runway của Chiho, Lân của NTK Nhật Thực, Sắc vàng Tam Cốc của NTK Thạch Linh, Vietnam Kids Fashion Week của Tài năng nhí Kids Talent, Busan International Fashion Week 2023, Tuần lễ thời trang Xuân Hè Pro 2023 đảm nhận vai trò First Face)…

Cách đây chưa lâu, hình ảnh của mẫu nhí Nhật Ánh xuất hiện cùng Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, diễn viên Bảo Hân… trong đêm Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 được lan truyền. Vẻ xinh xắn, đáng yêu của mẫu nhí 6 tuổi chiếm được cảm tình của mọi người.

Mới đây nhất, trong cuộc thi Miss Baby Việt Nam 2023, mẫu nhí Nhật Ánh đã giành được ngôi Á quân, đồng thời được trao giải Người mẫu nhí ấn tượng của năm và Miss Baby trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất.

Được biết, ngoài catwalk, bé Nguyễn Nhật Ánh còn có năng khiếu ca hát, nhảy múa, diễn xuất, vẽ tranh và cả khả năng makeup.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé có khả năng tạo mẫu rất tốt.

Mẫu nhí cuốn hút với đôi mắt to tròn, thần thái tự tin.

Cô bé nhiều lần tỏa sáng trên sàn diễn của các show thời trang trong nước.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]