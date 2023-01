Margot Robbie lộng lẫy trên thảm đỏ với chiếc váy gây bất ngờ ở phần lưng

Ngôi sao Once Upon a Time in Hollywood đã tham dự buổi ra mắt bộ phim truyền hình cổ trang mới của cô ở Vương quốc Anh, Babylon, nơi cô thu hút sự chú ý của mọi người trong chiếc váy của nhà mốt Valentino màu đỏ lộng lẫy trên thảm đỏ.

Thời trang cao cấp của Valentino là một thiết kế đơn giản giống như áo choàng giúp nữ diễn viên trông như đang lướt trên thảm đỏ. Và để phù hợp với màu sắc bắt mắt, ngôi sao của "Biệt đội báo thù" cũng tô một đôi môi đỏ tươi để trùng hoàn hảo với màu váy. Tuy nhiên, chiếc váy có một điều bất ngờ không ngờ tới: một đường khoét lớn ở phía sau.

Khi cô ấy tạo dáng trên thảm, Robbie quay lại và mỉm cười với các nhiếp ảnh gia về đặc điểm hở lưng của cô ấy. Thiết kế cổ áo dây choàng qua vai cô, nhưng lại để trần toàn bộ phần lưng vuông vức.

Có vẻ như ngôi sao 32 tuổi đã biến màu đỏ thành màu đặc trưng của cô trong chuyến đi gặp gỡ truyền thông ở Babylon. Đừng quên rằng áp phích của bộ phim cho thấy nhân vật của Robbie trong một chiếc váy ngắn màu đỏ tươi với một đường cắt sâu ở phía trước. Vì vậy, Robbie và stylist của cô ấy, Kate Young, hẳn đã nghĩ đến điều này khi chọn trang phục.

Ngoài ra, chỉ vài giờ trước khi công chiếu Babylon ở Vương quốc Anh, Robbie được nhìn thấy sải bước trên đường phố London trong chiếc áo khoác da màu đỏ sang trọng và quần phù hợp từ Bottega Veneta, cùng với đôi bốt màu đỏ tía.

Chúng ta hy vọng Margot tiếp tục giành được những vai diễn lớn trong năm nay, không chỉ vì cô ấy là một nữ diễn viên vừa đẹp vừa có thực lực, mà còn để giới mộ điệu có thể có thêm nhiều khoảnh khắc thời trang lộng lẫy, đẹp tuyệt vời trên thảm đỏ như thế này.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/margot-robbie-long-lay-tren-tham-do-voi-chiec-vay-gay-bat-ngo-o-phan-lung-161282.html