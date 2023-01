An Tây nhiều lần gây tranh cãi khi mặc yếm, nội y “vườn không nhà trống” nấu bếp

Andrea Aybar (sinh năm 1995) là người mẫu gốc Tây Ban Nha. Từ năm 2 tuổi, cô theo bố về Việt Nam sinh sống. Dù là một cô gái gốc nước ngoài chính hiệu nhưng vì sống ở Việt Nam khá lâu, chân dài 9X được mọi người nhớ tới với tên gọi An Tây. Tính tới nay, Andrea đã có hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật.

Ngoài công việc làm người mẫu, cô còn lấn sân làm diễn viên. Andrea từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Những ngọn nến trong đêm 2, Đại gia chân đất 3, Nhà trọ Balanha…

Diện nội y khoe dáng nhưng An Tây bị chê vì không dùng miếng lót phòng hộ.

Sở hữu body đẹp, với số đo 82-60-90 (cm) nên cô tự tin theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Trên trang cá nhân của mình, cô không ngần ngại đăng tải những bức ảnh ăn mặc táo bạo và tất nhiên nhận về nhiều lời khen chê từ người hâm mộ. Cụ thể, mới đây cô nàng đã “gây bão” khi diện nội y nhưng không dùng miếng dán ngực. Nên để lộ phần nhạy cảm kém duyên.

Hay trước đó, người đẹp 28 tuổi này từng “chơi lớn” với những bức ảnh diện bodysuit khoét hông cao để đi sơn tường. Trong thiết kế khá kiệm vải, body chuẩn mẫu của An Tây hiện lên khá rõ ràng.

Hình ảnh mặc gợi cảm đi sơn tường gây tranh cãi của An Tây.

Từ trước tới nay, An Tây từng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều về phong cách ăn mặc. Tuy nhiên, với cá tính thẳng thắn của mình, người đẹp 28 tuổi này cho biết việc cô đăng ảnh sexy là sở thích riêng và vì bản thân có vóc dáng đẹp. Mẫu Tây sinh năm 1995 tự tin với body gợi cảm nhờ tập gym đều đặn. Hiện tại, An Tây duy trì chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 82-60-90 (cm) nên không có lý do gì cô không “khoe” nó ra.

Andrea Aybar (An Tây) nhanh tay lăng xê thiết kế jumpsuit tại nhà. Tuy nhiên, vì trang phục có chất liệu mỏng và ôm khít cơ thể nên cô chỉ dám mặc đi ngủ.

Hay việc mặc yếm không nội y cũng bị cho là phô phang body quá đà của người đẹp Andrea.

Cô nàng gây chú ý với chiếc quần jeans cắt xẻ táo bạo.

