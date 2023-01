Thảm đỏ Quả cầu vàng 2023 có gì?

Chương trình ăn khách mới của Netflix là Wednesday được đề cử cho Phim truyền hình hay nhất (Ca nhạc hoặc Hài kịch) trong khi ngôi sao của bộ phim, Jenna Ortega, được đề cử cho màn trình diễn chính của cô. Những người mới khác bao gồm nam diễn viên Diego Calva, người được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Babylon.

Tuy nhiên, một số tên tuổi lớn nhất để xem tối nay bao gồm Dương Tử Quỳnh, với vai diễn trong Everything, Everywhere, All at Once, Austin Butler, người được đề cử cho vai chính trong bộ phim tiểu sử về Elvis, và Barry Keoghan, ngôi sao của The Banshees of Inisherin dẫn đầu danh sách năm nay với nhiều đề cử nhất với tám đề cử.

Trong khi đêm diễn chắc chắn sẽ bao gồm một số khoảnh khắc thú vị, từ những chiến thắng bất ngờ cho đến những màn độc thoại vui nhộn, tất cả hành động đều bắt đầu trên thảm đỏ. Khi những người được đề cử và những người tham dự khác đến dự tất cả các sự kiện diễn ra vào buổi tối, những bộ quần áo xứng tầm với sàn diễn này sẽ bắt đầu một năm thật thành công. Trước thềm Quả cầu vàng 2023, hãy xem một số những bộ trang phục đẹp nhất trên thảm đỏ.

A$AP Rocky & Rihanna trong bộ trang sức cao cấp Schiaparelli Haute Couture và Cartier.

Emma D'Arcy trong Acne Studios và trang sức De Beers.

Austin Butler với trang sức Gucci và Cartier.

Salma Hayek trong trang phục Gucci.

Michelle Williams trong bộ trang sức Gucci và Tiffany & Co.

Letitia Wright trong bộ trang sức Prada và Bulgari.

Seth Rogen trong Dior Men.

Viola Davis trong Jason Wu.

Donald Glover ở Saint Laurent.

Selena Gomez trong trang phục cao cấp của Valentino.

Henry Golding trong Giorgio Armani.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tham-do-qua-cau-vang-2023-co-gi-161087.html