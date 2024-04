7 nhà thiết kế nữ mở ra kỷ nguyên mới cho thời trang

Phụ nữ có một sự hiểu biết bẩm sinh về phong cách chính họ: mong muốn, nhu cầu và lựa chọn. Mỗi ngày, một người phụ nữ khoác lên mình bộ áo giáp để đối mặt với một ngày khác trong một thế giới được xây dựng bởi và dành cho đàn ông, một trải nghiệm được nhân vật America Ferrera tóm tắt một cách sâu sắc trong Barbie của Greta Gerwig. Nhưng có một chút nhất định về ý thức nữ quyền được nâng cao khi một người phụ nữ mặc quần áo do một người phụ nữ thiết kế. Đó là sự hiểu biết ngầm về trải nghiệm được chia sẻ, luôn hiện diện trong tâm trí của một nhà thiết kế nữ khi cô ấy tạo ra quần áo cho những người phụ nữ khác: Cách họ bước đi, cách họ suy nghĩ, cách họ sống.

Ngày nay, phụ nữ đang tìm kiếm quyền lực trong bộ sưu tập capsule, một cách mặc đồng phục đã được đổi thương hiệu, ưu tiên thu thập những món đồ chất lượng đại diện cho cá nhân. Không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét sự thành công ngày càng tăng của các nhà thiết kế như Catherine Holstein tại Khaite, nhân vật được yêu thích của các cô gái It Girls ở New York, hay sự trở lại rất được mong đợi của Phoebe Philo, người đã tạo dựng được sự sùng bái tại Céline với những món đồ cơ bản chất lượng cao và gần đây đã cho ra mắt nhãn hiệu cùng tên của mình để khen ngợi đánh giá. Khi người dùng mạng xã hội than thở về việc năm ngoái có có quá nhiều đàn ông tiếp quản các hãng thiết kế hàng đầu, thì chính các nhà thiết kế nữ đang khơi dậy sự thèm muốn của phụ nữ trong mùa xuân này bằng những thiết kế gây tiếng vang mà họ có thể mặc đi mặc lại.

Chemena Kamali - Chloé

Vào tháng 10, nhà thiết kế người Đức Chemena Kamali được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của Chloé, kế nhiệm Gabriela Hearst để lãnh đạo thương hiệu do Gaby Aghion thành lập vào năm 1952. "Trái tim tôi luôn hướng về Chloé, kể từ khi tôi bước qua cánh cửa này 20 năm trước", Kamali nói. "Trở lại là điều gì đó tự nhiên và rất riêng tư. Tôi rất vinh dự được đảm nhận vai trò này, bắt đầu từ tầm nhìn của Gaby Aghion và Karl Lagerfeld, những người đã định nghĩa lịch sử của nhà mốt. Tôi hy vọng nắm bắt được mối liên kết tình cảm và tinh thần của thời đại chúng ta”.

Luôn có một nét nữ tính đặc biệt, nhưng không rập khuôn, gắn liền với DNA của Chloé, phù hợp hoàn toàn với tủ quần áo capsule của những phụ nữ có cảm giác tương tự từ Martine Sitbon đến Stella McCartney, tiếp theo là Philo, Hannah MacGibbon, bên cạnh là Paulo Melim Andersson, và sau đó là Clare Waight Keller, người đã chuyển hướng thương hiệu sang một cách tiếp cận phóng khoáng hơn và Natacha Ramsay-Levi, người đã thiết lập lại mối quan hệ của thương hiệu với nghệ thuật trước sự nhấn mạnh kiên định của Hearst vào đạo đức xanh. Vào tháng 2 năm 2024, Kamali sẽ cho thế giới thấy phiên bản người phụ nữ Chloé của cô ấy.

Phoebe Philo - Phoebe Philo

Phoebe Philo, 51 tuổi, học tại Central Saint Martins trước khi gia nhập cùng người bạn Stella McCartney tại Chloé, đầu tiên là trợ lý của McCartney và sau đó là giám đốc sáng tạo từ năm 2001 đến năm 2006. Hai năm sau, bà đảm nhận vị trí chỉ đạo sáng tạo tại Céline với điều kiện phải có khả năng chuyển văn phòng tới London. Cô nhanh chóng biến thương hiệu Pháp thành một thương hiệu đình đám, tránh những buổi trình diễn xa hoa để tập trung vào sản phẩm và các sáng kiến ​​thiết kế như trang phục bà bầu. Được những người trong ngành công nhận là thương hiệu quần áo, Philo đã tìm cách hồi sinh thương hiệu, giành được nhiều giải thưởng, bao gồm Nhà thiết kế người Anh của năm tại Giải thưởng Thời trang Anh và Giải thưởng CFDA.

Khi Philo tuyên bố rời Céline vào năm 2017, những người theo dõi cô đã háo hức chờ đợi dự án tiếp theo của cô. Sáu năm sau, cô trở lại thời trang với thương hiệu cùng tên của mình, hãng sẽ giới thiệu hai bộ sưu tập không theo mùa mỗi năm. Mỗi bộ sưu tập được hình thành như một "Edit", bao gồm ba phần cách nhau vài tháng, với mục đích duy trì sự cân bằng giữa sản xuất và nhu cầu.

Vào tháng 10, cô đã trình làng bộ sưu tập đầu tiên "Edit A1", một bộ sưu tập gồm 150 món đồ bao gồm phụ kiện và đồ trang sức ready to wear, có kết cấu phong phú, được ca ngợi vì sự kết hợp giữa cảm giác gợi cảm và khả năng mặc phù hợp với phụ nữ hiện đại đang tìm kiếm một tủ quần áo capsule mang phong cách cổ điển với phong cách hiện đại.

Louise Trotter - Carven

Năm 1945, Marie-Louise Carven thành lập nhà mốt mang tên mình để may quần áo cho những phụ nữ nhỏ nhắn. Cô là người tiên phong trong lĩnh vực prêt-à-porter, tiếp thị và trình diễn thời trang trải nghiệm. Louise Trotter, nữ giám đốc sáng tạo đầu tiên của Carven kể từ khi thành lập, cho biết: “Cô ấy truyền vào cá tính, tinh thần và tình yêu thiên nhiên của mình”. Trotter đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 của mình tại Paris vào tháng 9 năm ngoái, khởi động lại hãng thời trang Pháp vốn đã không hoạt động kể từ năm 2018. Nhà thiết kế người Anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại Whistles trước khi chuyển đến Mỹ, nơi cô giữ các vai trò tại Calvin Klein, Gap, và Tommy Hilfiger. Trở lại London, cô nhận được một vị trí tại Lacoste, nơi cô khám phá những phương pháp nâng cấp sáng tạo. Ngôn ngữ thiết kế của cô ấy rất lý tưởng cho một bộ sưu tập capsule: thông minh và tỉnh táo, với phương châm less-is-more quality, tập trung vào từng trang phục và những người phụ nữ đặc biệt mặc chúng. Để lấy cảm hứng, cô trích dẫn nghệ sĩ Alison Watt, người mà cô đã cộng tác để mời tham dự buổi biểu diễn đầu tiên của mình.

Jezabelle Cormio - Cormio

Jezabelle Cormio thành lập thương hiệu cùng tên của mình vào năm 2019, sau khi theo học tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia ở Antwerp. Lấy cảm hứng từ những anh hùng và nền văn hóa thời niên thiếu của cô, bao gồm cả Vivienne Westwood và bóng đá, các thiết kế của cô nói lên kiểu phụ nữ không cần phải giải thích về bản thân.

"Tôi kể câu chuyện về một người phụ nữ làm những gì mình muốn, chứ không phải một người phụ nữ tước đi thứ gì đó để được coi trọng. Phụ nữ có vẻ sẽ tiêu tiền tốt hơn với tư cách là người tiêu dùng, với tư cách là doanh nhân, nhà quản lý hoặc nhà lãnh đạo sáng tạo”, nữ thiết kế nói.

Để phá vỡ cơ chế phản chiếu này, cần phải tin tưởng hơn vào hình tượng của sự sáng tạo. Là một nhà thiết kế, Cormio đặt mục tiêu tạo ra những món đồ vừa vặn trong tủ quần áo của phụ nữ suốt đời.

Martine Rose - Martine Rose

Lấy cảm hứng từ nguồn gốc Jamaica-Anh và mối quan tâm sâu sắc đến văn hóa âm nhạc underground của London, Martine Rose, 43 tuổi, không chỉ là một trong những nhà thiết kế đầu tiên mang trang phục thể thao và trang phục may đo lấy cảm hứng cổ điển lên sàn catwalk. Lần đầu tiên tìm được chỗ đứng trong bối cảnh toàn cảnh về trang phục nam giới với những người hâm mộ như Kendrick Lamar và Justin Bieber, Rose đã dần tạo ra những bộ sưu tập nữ tính hơn. Cô đã hợp tác với Nike để tạo ra phiên bản tái hiện thuyết phục nhất cho đến nay về loại giày phổ biến của thập niên 90: Nike Shox. Trong tay Rose, chiếc giày này, ra mắt vào năm 2022, hiện là một sản phẩm được yêu thích ở mọi giới tính. Tính thẩm mỹ thực tế đặc biệt của cô được thể hiện qua một cuộc khảo sát về tỷ lệ, hình dáng và các công trình đáng ngạc nhiên lấy cảm hứng từ cộng đồng London nơi nhà thiết kế lớn lên. Trong tác phẩm của cô, luôn có sự căng thẳng giữa sự thu hút và sự phản kháng trước ánh nhìn của nam giới.

Hillary Taymour - Collina Strada

Collina Strada không chỉ là thương hiệu thời trang New York mà còn là nền tảng nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội. Tính bền vững, một từ đồng nghĩa với tủ quần áo capsule và trang phục đồng phục là trọng tâm của thương hiệu, được thành lập bởi Hillary Taymour vào năm 2008 với tư cách là một nhãn hiệu phụ kiện trước khi mở rộng sang quần áo ready to wear vào năm 2012.

Các bộ sưu tập chủ yếu được làm bằng vật liệu tái chế và thân thiện với môi trường. Vật liệu thân thiện, được sản xuất độc quyền tại New York để giảm lượng khí thải CO2. Mang trong mình thái độ dũng cảm và uyển chuyển, kiểu dáng của cô tái hiện lại những kiểu dáng cổ điển, váy áo nịt ngực được làm bằng chất liệu không hạn chế, đồ dệt kim thêu và những chi tiết bất ngờ, với chút hài hước và bảng màu rực rỡ. Hết mùa này sang mùa khác, mục tiêu của Collina Strada vẫn giữ nguyên: thúc đẩy hành động và giải quyết các vấn đề toàn cầu, từ phân biệt chủng tộc đến biến đổi khí hậu.

Taymour nói: “Hiện tại, chúng tôi đang ở trong trạng thái thay đổi quan trọng và càng làm nhiều thì chúng tôi càng có thể tác động đến người khác để họ hành động. Khi chúng ta mỉm cười và chịu đựng những điều kiện địa chính trị đau khổ mà thế giới đang bùng cháy và quyền sinh sản của người chuyển giới cũng như nhân quyền nói chung đang bị đe dọa, chúng tôi kêu gọi sức mạnh của sự mềm mại để bảo vệ chính mình”.

Bộ sưu tập Thu Đông 2023, một lời ca ngợi thế giới động vật, có tựa đề "Xin đừng ăn thịt bạn tôi". Các chi tiết lạ mắt như tai và đuôi thỏ được làm bằng vải organza và sợi tái chế được phục hồi từ sự hợp tác với thương hiệu hàng dệt kim Vitelli của Ý, trong khi những chiếc sừng cong ở phía trên là vải sa tanh deadstock. Năm 2021, Taymour trở thành một phần của Gucci Vault, một khái niệm cổng thông tin cho phép người dùng xác định vị trí các món đồ Gucci cổ điển đã được tân trang lại và khám phá danh sách các nhà thiết kế mới nổi được tuyển chọn.

Catherine Holstein - Khaite

Ve áo ấn tượng, áo khoác ngoài cắt xẻ, màu sắc mát mẻ với những tông màu đậm và tập trung vào sự uốn lượn của hình dáng phụ nữ. Vừa quen thuộc vừa mới mẻ, các bộ sưu tập giàu trí tưởng tượng của Khaite là một nghiên cứu tương phản, không phải sinh ra từ một thói quen hình thức mà nhằm phục vụ nhu cầu thực tế. Catherine Holstein nói ở hậu trường buổi trình diễn Xuân/Hè 2024: “Ở New York, mọi phụ nữ đều phải dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Đó là nguyên tắc cơ bản đối với tôi khi xây dựng các bộ sưu tập của mình”. Sự gợi cảm và tính thực tế có thể gặp nhau ở đâu? Nữ tính và hình thức? Cách tiếp cận mang phong cách thập niên 80 này, vốn chứng kiến ​​việc áp dụng các đường nét, quy tắc và chất liệu nam tính truyền thống vào thời trang nữ, không còn đủ nữa. Phụ nữ muốn thách thức hệ thống, phá vỡ khuôn mẫu và từ chối thi đua với trang phục nam giới để được chấp nhận.

Holstein nói: “Ngay bây giờ, phụ nữ cần một tiếng nói tôn vinh sức mạnh của họ”. Thành công của Khaite mang lại sự tin cậy cho ý tưởng rằng phụ nữ tìm kiếm những thương hiệu có thể diễn giải ý tưởng này. Buổi trình diễn thời trang đầu tiên của thương hiệu cho mùa Thu Đông 2019, lấy cảm hứng từ phong trào nữ quyền giữa thế kỷ 19 và 20, kết hợp nền tảng của Khaite (quần jean, áo len, áo sơ mi) và váy dạ hội với tay phồng rộng, kết hợp giữa vải poplin và hàng dệt kim. Sau khi làm việc tại Gap, Vera Wang, Maiyet và The Elder Statesman, Holstein đã ra mắt Khaite vào năm 2016, ngay lập tức được sự ủng hộ của những người nổi tiếng bao gồm Katie Holmes, Hailey Bieber, Kaia Gerber và Dakota Johnson. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Holstein được vinh danh là Nhà thiết kế trang phục nữ của CFDA vào năm 2022 và 2023.

