Khách mời đội mưa đến dự Vietnam Future Fashion Show 2024 của NTK Kim Phụng

Tối 8.6, sự kiện thời trang Vietnam Future Fashion Show 2024 diễn ra tại TPHCM thu hút đông đảo siêu mẫu, người đẹp, nghệ sĩ nổi tiếng và giới chuyên môn tham dự.

Tại show diễn, khán giả đã được thưởng thức các thiết kế nổi bật nhất của 6 NTK kế tài năng: NTK Nguyễn Kim Phụng (Elysia Couture), NTK Tạ Nguyên Phúc, thương hiệu LaCharme x NTK Đặng Thiên Thủ, NTK Huỳnh Hữu Tài, NTK Phước Dio (Diorion), NTK Dexnol & Tuấn Huỳnh. Đây đều là các NTK trẻ, được đánh giá cao về sự sáng tạo và phá cách trong làng thời trang thời gian qua.

Cùng với đó, dàn khách mời hùng hậu góp mặt tại thảm đỏ và tham gia biểu diễn cũng khiến truyền thông và giới mộ điệu đổ dồn sự chú ý vào Vietnam Future Fashion Show. Cụ thể, một số gương mặt tiêu biểu gồm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu, Top 5 Miss Universe Lydie – Vu, Top 5 Miss Universe Phạm Thư, Ca Sĩ Đỗ Tùng Lâm, Quán Quân The Next Face Stephen Nguyen, Nam Vương Quốc Tế Ngọc Tình, Siêu Mẫu Hùng Phạm, Miss Fitness Model Hà My, Miss Global VietNam Hồng Trang, Diễn Viên - Siêu mẫu Nhikolai Dinh, Nam vương Hà Nội Nông Thanh Tùng, Top 5 The Next Face Kiều Diễm, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ VietNam 2023 Kiều Hằng, Diễn viên Hải Triều, Siêu mẫu Đức Hiếu, Siêu mẫu Tường Khoa…

Đặc biệt, thảm đỏ sự kiện còn đón chào dàn siêu mẫu Hàn Quốc gồm: Sum Hun Sung, Kim Jun Sung, Lee Ja Woon, Lee Jong Eun, Adrian, Hamin…

Tại Vietnam Future Fashion Show 2024, NTK Nguyễn Kim Phụng đem đến cho khán giả BTS “WE HAVE NO LIMITS”, với những bộ trang phục mang phong cách ấn tượng, trẻ trung, năng động. BTS mang ý nghĩa khích lệ giới trẻ khám phá tiềm năng của bản thân và thỏa sức trải nghiệm những điều mình thích. Các thiết kế tinh gọn, đường nét mạnh mẽ thể hiện lên sự phóng khoáng không bị gò bó trong khuôn khổ thời trang gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và khách mời có mặt.

Lần đầu thử sức với vai trò nhà sản xuất show thời trang, Siêu mẫu – NTK Nguyễn Kim Phụng không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ khi bước chân vào lĩnh vực mới hoàn toàn khác so với công việc thiết kế trước đây.

Người đẹp chia sẻ: “Bản thân mình luôn mong muốn học hỏi và làm mới bản thân để hướng tới hình ảnh một người nghệ sĩ đa tài. Bên cạnh đó, niềm đam mê thời trang từ lâu đã khiến mình bước trên con đường từ người mẫu đến nhà thiết kế và sản xuất show thời trang như ngày hôm nay”.

“Trong quá trình thực hiện show diễn, có những lúc mình cảm thấy chùn bước. Nhưng rồi nghĩ lại lý do tại sao minh bắt đầu, với sự hỗ trợ của đội ngũ All Star Entertainment luôn động viên, chia sẻ khó khăn trong công việc, tất cả đã thúc đẩy mình cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong vai trò mới”, NTK Kim Phụng bộc bạch.

Và mọi công sức mà ekip bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Bất chấp thời tiết mưa nhỏ tại TP Hồ Chí Minh, hàng ghế khách mời tại Vietnam Future Fashion Show 2024 vẫn chật kín người tham dự. Tất cả đều chăm chú dõi theo từng bộ trang phục do các người mẫu trình diễn trên sàn catwalk. Show thời trang của NTK Kim Phụng sản xuất nhận về những tràng pháo tay không dứt từ khán giả.

“Vietnam Future Fashion Show 2024 hứa hẹn mở ra một sân chơi lớn để các NTK tiềm năng có cơ hội được thể hiện tài năng và giao lưu với giới mộ điệu. Đây cũng là một trong những nỗ lực của đơn vị tổ chức All Star Entertainment trong việc phát triển nền thời trang nước nhà và ủng hộ những tài năng trẻ”, Kim Phụng chia sẻ.

Sau thành công của show thời trang đầu tiên do đích thân sản xuất, NTK Kim Phụng mong muốn sẽ hoàn thiện bản thân, đúc rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức những chương trình thời trang chuyên nghiệp, đẳng cấp, góp phần phát triển ngành thời trang Việt Nam.

Nguyễn Kim Phụng sinh năm 1993 tại Đồng Nai. Người đẹp được biết đến đầu tiên với vai trò thí sinh trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hương Giang, Kim Phụng đã xuất sắc đặt chân vào chung kết (top 30 chung cuộc).

Không dừng lại ở đó, người đẹp Đồng Nai tiếp tục tham gia Vietnam Fitness Model 2021 và giành ngôi vị Á quân. Người đẹp cũng đăng quang ngôi vị Hoa khôi Thể thao tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022, giải Nhất bảng A1 cuộc thi Duyên dáng Áo dài TP.HCM 2023.

Cuối năm 2023, Kim Phụng thử sức với vai trò nhà thiết kế thời trang và cho ra nhiều BTS ấn tượng. Người đẹp một lần nữa chứng minh bản thân là một nghệ sĩ đa tài khi xuất hiện với vai trò NSX show thời trang tại Vietnam Future Fashion Show 2024.

