Nguyệt Khuê: “Nàng thơ” 10 tuổi học giỏi của làng mẫu nhí Việt Nam

Võ Minh Nguyệt Khuê sinh năm 2014 tại Hà Nội. Gia nhập làng mode chưa lâu nhưng mới đây, mẫu nhí 10 tuổi đã ghi dấu ấn khi catwalk thần thái trong BST “Nghiên" của NTK Đức Lương tại NDQ Fashion Show Tinh hoa đất Rồng.

Theo siêu mẫu Đình Quyền - người đứng sau những bước catwalk đỉnh cao của Nguyệt Khuê, chia sẻ: "Cô bé sở hữu biểu cảm trên gương mặt, ánh mắt chuẩn model và đặc biệt là một phong thái làm việc chuyên nghiệp. Dù có mệt mỏi nhưng chỉ cần bước lên sàn catwalk hay những shoot hình thời trang là con sẽ tập trung hết mình. Hiện tại, Nguyệt Khuê đang nỗ lực rèn luyện các kỹ năng người mẫu để chuẩn bị sẵn sàng cho các dự án nghệ thuật sắp tới. Tôi hi vọng cô bé sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai".

Không chỉ, tỏa sáng trên sàn diễn, Võ Minh Nguyệt Khuê còn “gây choáng" trong làng mẫu nhí khi sở hữu vô số giải thưởng “khủng" về văn hoá, nghệ thuật. Về nghệ thuật, cô bé có Chứng chỉ về Piano - Trinity Grade 4 loại Xuất sắc khi mới hơn 8 tuổi; từng giành HCV Festival Piano Thiếu nhi thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 13; Cup Bạc Piano Asia Arts Festival Singapore (2024); Giải Nhì American Protégé International Piano and Strings Competition, được mời biểu diễn bài thi ở Carnegie Hall - New York; Giải vàng - International Lanna Music Festival and Competition (Thailand); Giải 3 kỳ thi Chicago International Music Competition vòng sơ khảo hạng mục không chuyên.

Thành tích học tập của Nguyệt Khuê cũng “đáng nể": HCB vòng Quốc gia kỳ Asmo Toán và ASMO Tiếng Anh; HCB kỳ thi toán quốc tế Singapore và Châu Á; HCĐ vòng Quốc gia Toán; Tiếng Anh Asmo;...

Phụ huynh của Nguyệt Khuê chia sẻ quan điểm cho rằng, diễn mẫu là một môi trường rất tốt để con giao lưu, học hỏi, tự tìm cách hoàn thiện bản thân mình. Vì thế, khi Nguyệt Khuê theo học mẫu, mục tiêu của con đầu tiên là để tự tin hơn hơn và sau đó, nếu có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

“Lịch trình học tập của con ở trường Newton rất nhiều nhưng hầu như con đều hoàn thành bài tập ngay trên lớp. Ngoài ra, con học giỏi đều các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh,.. nên cân bằng được việc học piano, học người mẫu. Con rất thích thú khi làm model vì vừa chỉnh dáng vừa phát triển chiều cao, vừa để xả stress sau những giờ học căng thẳng. Chúng tôi rất ủng hộ con trong việc học văn hoá và nghệ thuật. Hi vọng con có thể phát huy được hết tài năng của mình", phụ huynh của bé Nguyệt Khuê chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]