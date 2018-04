Hòa Minzy nói gì khi bị nghi mặc váy nhái Song Hye Kyo?

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 10:22 AM (GMT+7)

Hòa Minzy Sự kiện:

Trong một sự kiện gần đây, Hòa Minzy đã xuất hiện vô cùng nữ tính và xinh đẹp trong một thiết kế váy trắng.

Điều đáng chú ý là chiếc váy này có phần na ná như chiếc váy thương hiệu Bride And You mà Song Hye Kyo từng mặc để chụp ảnh cưới. Từ kiểu dáng cho đến phần họa tiết đá được đính trên thân váy, thiết kế mà Hòa Minzy mặc giống "bản gốc" đến 75%.

Hòa Minzy được nhận xét là xinh như công chúa trong sự kiện vừa qua, nhưng chiếc váy cô mặc lại gây tranh cãi

Chiếc váy có nhiều nét giống với thiết kế mà nữ diễn viên Song Hye Kyo từng mặc trong bộ ảnh cưới của mình.

Tuy nhiên, nếu so sánh giữa chiếc váy của Song Hye Kyo với chiếc váy của Hòa Minzy thì công chúng có thể nhận thấy điều khác biệt từ chất liệu cho đến sự tinh tế trong chi tiết. Nếu chiếc váy của Song Hye Kyo làm từ chất liệu satin thì chiếc váy của Hòa Minzy được may từ gấm in hoa văn chìm, vai bồng lớn. thân váy cũng ngắn hơn "bản gốc". Điểm đặc biệt là phần đá đính trên chiếc váy của nữ ca sĩ Việt Nam có phần thưa thớt hơn.

Chi tiết cổ áo và phần bồng ở tay được xử lý 1 cách tinh tế hơn ở chiếc váy "gốc".

Khoảng thời gian gần đây, Hòa Minzy đã chú trọng hơn vào việc ăn mặc của mình. Cô sẵn sàng chi cả trăm triệu đồng cho một lần mua sắm hàng hiệu. Thế nên, việc mặc một chiếc váy bị cho là nhái khiến cho công chúng có phần thắc mắc.\

Liên hệ với Hòa Minzy, đại diện của cô cho hay: "Chiếc váy này được stylist chuẩn bị cho Hòa. Thật sự nói váy nhái thì không đúng vì chính chủ nhân làm ra chiếc váy này cũng chia sẻ trên trang xã hội rằng sự ra đời của chiếc váy lấy cảm hứng từ chiếc váy cưới của Song Hye Kyo nên đã đặt tên cho nó như vậy luôn. Tuy nhiên nó được biến hoá cho khác đi. Nói chung mặc lên xinh trước đã, còn chuyện nhái hay không là chuyện của NTK".

Chiếc váy của Hòa Minzy có giá 1,4 triệu đồng.

Trong khi đó, chiếc váy của thương hiệu Bride And You lại có giá ngót nghét đến 50 triệu đồng. Tại Việt Nam mới chỉ có nữ ca sĩ Min chịu chi số tiền đó để sắm về. Nhưng chiếc váy của Min là một phiên bản khác với chất liệu nhung màu xanh navy.