Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, khi mới 18 tuổi. Khi ấy, cô là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước đó, cô là học sinh lớp chuyên Pháp, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Đầu 2016, Kỳ Duyên thông báo chuyển sang học tại Đại học Ngoại thương cơ sở 2 ở TP HCM để tiện phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận Kỳ Duyên cho biết cô chưa hoàn thành việc học.

Hoa hậu Kỳ Duyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những năm qua, Kỳ Duyên không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc học. Cô chưa từng thông báo đã tốt nghiệp. Gần đây, khi đăng ký tham gia Miss Universe Vietnam 2024, cô chỉ giới thiệu tên đầy đủ, năm sinh, chiều cao, số đo, quê hương, công việc và không nhắc đến trình độ học vấn. Do đó, trên mạng xã hội, khán giả tranh luận việc hoa hậu đã tốt nghiệp đại học hay chưa.

Tại Miss Universe Vietnam, ban tổ chức yêu cầu thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam hoặc bằng tương đương tại nước ngoài. Yêu cầu bằng cao đẳng hoặc đại học không có trong tiêu chí, do đó, Kỳ Duyên không vi phạm quy chế thi.

Kỳ Duyên gọi danh hiệu Miss Universe Vietnam là giấc mơ tuổi trẻ dang dở mà cô vẫn luôn đau đáu. Cô quyết định quay lại với mục tiêu giành vé dự thi Miss Universe. Mỹ nhân 28 tuổi cho biết kết quả chưa biết thế nào nhưng cô chắc chắn sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi. Cô mong được khán giả ủng hộ.

Ở vai trò nhà sản xuất, Dược sĩ Tiến nói anh vui khi có một chiến binh mạnh như Kỳ Duyên tham gia cuộc thi. Từng chấm Siêu mẫu Việt Nam 2018 do Kỳ Duyên làm huấn luyện viên, Dược sĩ Tiến nhận xét đàn em làm việc chuyên nghiệp, sống tình cảm. "Duyên ở hiện tại có đủ danh tiếng, địa vị trong showbiz để không cần ghi danh bất kỳ cuộc thi nào. Có lẽ cô ấy tham gia vì sứ mệnh cộng đồng Miss Universe Vietnam hướng tới. Tôi nghĩ mình sẽ thiên vị Kỳ Duyên nhưng kết quả không ảnh hưởng vì giám khảo không chỉ có mình tôi", anh nói.

Kỳ Duyên ở sơ khảo Miss Universe Vietnam 2024.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Miss Universe Vietnam năm nay nâng tuổi thí sinh từ 28 lên 33, nhằm thu hút nhiều cô gái đi thi. Độ tuổi tối thiểu của thí sinh là 18. Người chiến thắng năm nay giành giải thưởng tiền mặt hai tỷ đồng - lớn nhất trong số các cuộc thi nhan sắc trong nước từ trước đến nay - theo đại diện ban tổ chức. Sau vòng casting, ban giám khảo chọn top 40 chung cuộc. Các người đẹp trải qua quá trình huấn luyện và tám thử thách trước khi vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở TP HCM. Tân hoa hậu nhận vương miện từ Bùi Quỳnh Hoa, có cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]