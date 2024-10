Hoa hậu Kỳ Duyên bị bàn tán vì cười thiếu tự nhiên

Hôm 12/10, Kỳ Duyên mặc đầm trắng của Lê Thanh Hòa, trang điểm nhẹ khi đến trường Đại học Hoa Sen trao học bổng cho sinh viên.

Hoa hậu làm dấy lên nhiều bình luận trái chiều trên Facebook. Nhiều người nhận xét cô cười thiếu tự nhiên vì thẩm mỹ quá đà. "Da căng bóng nhưng nụ cười của Duyên bị đơ cứng, thiếu tự nhiên", "Cười như đang khóc, không chút rạng rỡ", "Không biết có phải Duyên tiêm nhiều không?", "Rất yêu mến và muốn khen nhưng nhìn ảnh này không khen nổi"... một số khán giả bình luận. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng Kỳ Duyên vẫn đẹp, cười tràn đầy năng lượng.

Phản hồi những ý kiến trái chiều về ngoại hình thời gian qua, Kỳ Duyên nói cô luôn tin vào chính mình. "Tại sao phải làm hài lòng tư duy về 'cái đẹp' của người khác trong khi bản thân đang thoải mái, tự tin với những mình làm và theo đuổi? Một cô gái trong đám đông sẽ tỏa sáng khi cô ấy là chính mình", cô nói.

Biểu cảm cười gây bàn tán của Kỳ Duyên khi dự sự kiện hôm 12/10 ở TP HCM.

Gần đây, Kỳ Duyên nhận nhiều bình luận về ngoại hình, biểu cảm. Khi đăng quang Miss Universe Vietnam, cô cũng bị nhận xét gương mặt cứng, không cảm xúc, thiếu tự nhiên.

Trước đó, Kỳ Duyên từng bị nghi gọt cằm nhưng giải thích cằm cô trông dài ra do xoa bóp, bấm huyệt. Bị nghi ngờ "dao kéo" trên gương mặt, dẫn đến vẻ ngoài ngày càng khác lạ so với thời mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô cho rằng sự khác lạ này đến từ thần thái, khả năng tạo dáng cũng như kết quả của việc giảm cân. Lần duy nhất cô thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ là khi nâng ngực để tự tin hơn trong công việc hồi tháng 4/2018.

Thời gian qua, Kỳ Duyên nỗ lực thay đổi diện mạo. Cô giảm hàng chục kg, có vòng eo thon nhờ tập gym đều đặn kết hợp ăn uống khoa học. Hiện người đẹp tự tin, thoải mái diện trang phục nhiều phong cách.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023. Chiến thắng Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên nhận vương miện cùng cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào tháng 12.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]