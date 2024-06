Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2024 chỉ cao 1,65 m

Tối 8/6 đã diễn ra chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2024. Chung cuộc, người đẹp Meepooh Phirunya Thipphomvo đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô đại diện Lào tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tổ chức ở Mexico.

Chiến thắng của Meepooh Phirunya Thipphomvo không gây bất ngờ. Xuyên suốt vòng thi, cô đã thể hiện sự nổi bật từ sắc vóc đến kỹ năng trình diễn và thuyết trình.

Meepooh Phirunya Thipphomvo sinh năm 1996, đến từ tỉnh Houaphanh. Chỉ cao 1,65 m nhưng tân Hoa hậu Hoàn vũ Lào được đánh giá có hình thể cân đối và gương mặt yêu kiều, sáng sân khấu.

Meepooh Phirunya Thipphomvo là gương mặt có kinh nghiệm thi sắc đẹp. Cô từng giành giải Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2023.

Trở lại cuộc thi năm nay, Meepooh Phirunya Thipphomvo được nhận xét có sự trưởng thành về nhan sắc và kỹ năng.

Meepooh Phirunya Thipphomvo là người đẹp tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Cô tham gia các hoạt động như trồng cây, tặng sách cho các trẻ em nghèo hiếu học ở Lào.

Nhiều năm nay, người đẹp đồng hành cùng dự án We All Together, hỗ trợ trẻ em nghèo và phụ nữ.

Meepooh Phirunya Thipphomvo cũng là người mẫu ở quê nhà.

