Hoa hậu Giáng My diện mốt "đốt mỡ mùa hè" được khen mãi đẹp rạng ngời

Người đẹp sinh năm 1971 không chỉ được ngợi khen cho nhan sắc ấn tượng mà còn bởi những lựa chọn trang phục phù hợp.

Ở tuổi 51, hoa hậu Giáng My vẫn khiến người ta trầm trồ vì nhan sắc.

Giáng My sinh năm 1971. Người đẹp Hà Nội đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Đã 30 năm trôi qua nhưng cô vẫn là hoa hậu "độc nhất vô nhị" bởi cuộc thi chưa được tổ chức lần thứ 2. Ở tuổi 51, Giáng My nhận được nhiều lời khen cho vẻ đẹp dường như bị thời gian bỏ quên. Bên cạnh đó, cô cũng biết làm mới mình với những lựa chọn trang phục thu hút ánh nhìn.

Hình ảnh mới được hoa hậu Giáng My đăng tải trên trang cá nhân.

Mới đây, cô đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân với chia sẻ: "Tinh thần đốt mỡ thừa mùa hè. Hãy thật yêu bản thân dù ở bất cứ lứa tuổi nào nhé các bạn thân yêu".

Giáng My lựa chọn thiết kế đồ bơi màu đỏ bắt mắt. Cư dân mạng nhận xét: "Chị luôn đẹp rạng ngời ở bất cứ nơi đâu ạ", "đẹp vừa thôi chị ơi còn chừa cho tụi em ạ", "đúng với tên người đẹp không tuổi, vô cùng ngưỡng mộ chị, đẹp mãi như vậy nhé chị",...

Hoa hậu Giáng My có phong cách thời trang thanh lịch.

Người ta vẫn có quan niệm phụ nữ ở tuổi trung niên không nên ăn vận quá tôn dáng. Nhưng thực tế, điều này chỉ là do cách nghĩ. Phụ nữ có quyền mặc những gì muốn dù đang ở độ tuổi nào. Giáng My tự tin diện những item như đồ bơi, váy ôm hay phá cách hình ảnh của bản thân với với các món đồ mang phong cách năng động.

Phụ nữ có quyền mặc những gì mình muốn ở bất cứ độ tuổi nào.

Ngoài ra, cô cũng rất yêu thích kiểu đồ rộng rãi, thoải mái. Điều này cho thấy lựa chọn trang phục đa dạng của Giáng My. Bên cạnh đó, là mỹ nhân nức tiếng, Giáng My còn là người được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" trình diễn những bộ trang phục mới. Dù không hoạt động quá sôi nổi trong showbiz nhưng Giáng My vẫn là cái tên được công chúng quan tâm.

Xuất hiện tại một sự kiện, Giáng My chọn cho mình chiếc áo màu đỏ có dáng cổ trễ vai nhẹ nhàng. Thiết kế này cộng thêm với màu sắc giúp tôn vẻ quý phái của người diện.

Những bộ đồ được may bằng chất liệu lụa luôn được phái đẹp ưu ái. Nó bóng bẩy, nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Nhất là không cần tạo kiểu cầu kỳ vẫn đủ ấn tượng.

Giáng My lựa chọn trang phục theo sự kiện. Có những khi cô sẽ diện thiết kế áo dài truyền thống. Bộ đồ này được làm mới với kiểu cổ thêm vòng ngọc trai và cách đính hoa khéo léo.

