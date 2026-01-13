Hoa hậu 21 tuổi từ bỏ danh hiệu

Yahoo! đưa tin câu chuyện của nữ hoàng sắc đẹp người Brazil - Kamila Rodrigues Cardoso đang gây ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng khi cô quyết định từ bỏ danh hiệu để trở thành nữ tu ở tuổi 21.

Kamila Cardoso, nay được gọi là sơ Eva, từng là hoa hậu và người mẫu ở Brazil nhưng đã từ bỏ sự nghiệp để theo đuổi niềm tin tâm linh của mình.

Kamila Rodrigues Cardoso, đến từ Patos de Minas, Brazil. Cô nổi tiếng sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Continente Teen Sol Nascente ở tuổi 18. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra khiến cô rơi vào trầm cảm.

Kamila Rodrigues từ bỏ danh hiệu để trở thành nữ tu.

Chia sẻ với tờ UOL Notícias, Kamila cho biết cái chết của cha khi cô 9 tuổi là bước ngoặt, gây ra cho cô nhiều tổn thương về tâm lý. Trong một lần đi nghe giảng tại nhà thờ, cô bị thu hút bởi sự hiện diện của một nữ tu và cảm thấy tiếng gọi sâu sắc từ bên trong đã thay đổi toàn bộ con đường cuộc đời cô.

Vật lộn với chứng trầm cảm và lo âu, cô bắt đầu tìm kiếm sự an ủi tâm linh. Kamila đã gia nhập dòng tu độc lập Sancta Dei Genitrix với tên là sơ Eva. Cô đang sống tại một trang trại ở Ceilândia cùng với 70 nữ tu khác.

Gần đây, Kamila đăng một video chia sẻ về cuộc sống đời thường của cô khi trở thành nữ tu trên nền tảng X. Trong video, sơ Eva cho biết cô đang tham gia vào cộng đồng nông nghiệp bằng cách cung cấp sữa thực vật không chứa casein.

Video đã thu hút hơn năm triệu lượt xem. Có nhiều cuộc thảo luận về việc Kamila từ bỏ nghề người mẫu để theo đuổi đức tin.

Một phụ nữ bình luận: “Thật đáng kinh ngạc, bỏ lại thế gian để theo Chúa không dễ dàng, cô ấy quả thật mạnh mẽ”. Tuy nhiên, cũng có nhiều tranh luận trái chiều, cho rằng video mang tính dàn dựng.

“Tôi thương những người nghĩ rằng cô ấy ngây thơ như vẻ ngoài trong video đó, trông nó quá dàn dựng", “Chỉ riêng nụ cười đó thôi cũng đủ cho tôi biết rằng cô ấy đang tận hưởng cuộc sống quá mức", “Cô ấy là nữ tu nhưng lại đang dùng điện thoại à?”... khán giả bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc về việc Kamila trang điểm nhẹ, sơn móng tay và dùng điện thoại. Trước những tranh cãi, Kamila cho biết cô thuộc Giáo hội Chính thống Syriac ở Brazil. Giáo hội này cho phép trang điểm và sơn móng tay.

Sơ Eva cũng cho biết cô muốn sử dụng sự nổi tiếng của mình để truyền cảm hứng cho cộng đồng về một phụ nữ trẻ đã từ bỏ thành công vật chất để theo đuổi chân lý và tìm thấy sự bình an, mục đích sống.

“Tôi đã có mọi thứ mà thế gian này cho là thành công, nhưng chỉ khi hiến dâng cuộc đời cho Chúa, tôi mới tìm được bình an thật sự", cô nói.