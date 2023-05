Helmut Lang bổ nhiệm nhà tạo mẫu gốc Việt tài năng làm Giám đốc Sáng tạo

Nhà mốt có trụ sở tại Thành phố New York Helmut Lang đã thông báo bổ nhiệm Peter Do làm giám đốc sáng tạo mới.

Mặc dù Peter Do mới ra mắt vào năm 2018, thương hiệu cùng tên của Do' đã trở nên nổi tiếng rộng rãi nhờ những kiểu dáng được chế tác một cách nghệ thuật và cảm xúc vương giả tinh tế, đặc biệt là trên đường phố New York. Bên cạnh tay nghề thủ công cao, nhãn hiệu của Do được biết đến với kiểu dáng tối giản, thường tập trung vào bảng màu đen trắng với điểm nhấn không thường xuyên của màu sắc. Do đó, việc bổ nhiệm Do để tiếp bước nền tảng tối giản của Lang là hợp lý, đặc biệt là khi nhà thiết kế ngày càng nổi tiếng.

“Không ai thể hiện tư duy cấp tiến dứt khoát hơn Helmut Lang. Tôi vô cùng vinh dự khi được giao nhiệm vụ mở ra chương tiếp theo trong di sản của Helmut Lang”, Do nói. “Tôi rất vui khi được học hỏi từ những nền tảng mà nhà mốt đang đứng và tiếp tục tạo ra những bộ quần áo mới, tràn đầy năng lượng để truyền cảm hứng cho mọi người thách thức sự hiểu biết của họ về những gì có thể khi thể hiện cá tính của họ”.

Peter Do bắt đầu vai trò giám đốc sáng tạo vào thứ Hai, ngày 15 tháng 5 và chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 đầu tay của mình trong Tuần lễ thời trang New York vào tháng 9.

