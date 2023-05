Hè đến, chị em đua nhau diện “váy phòng the" ra biển, xuống phố

Thời gian gần đây, dạo một vòng quanh mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh những mỹ nhân Việt diện váy lụa (kiểu váy thường chỉ được sử dụng trong phòng ngủ, chốn riêng tư) đi biển, triển lãm, dạo phố,.... Chất liệu mỏng, mát, dễ mặc, giúp các quý cô dễ dàng khoe được vóc dáng đẹp.

Thủy Anh diện đầm lụa đen hai dây, khoe dáng mẹ hai con trông mòn con mắt.

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Đăng Khôi - Thủy Anh, diễn viên Quỳnh Kool,... đã diện mốt váy lụa này từ trong nhà ra ngoài phố. Vốn sở hữu vóc dáng chuẩn đẹp lại biết cách kết hợp, tạo dáng mà những người đẹp này trông cuốn hút hơn khi biến "váy phòng the" trở thành trang phục đời thường.

Quỳnh Kool kết hợp váy lụa với nội y ren. Nữ diễn viên khéo léo mặc thêm một chiếc áo khoác dài để tổng thể trông nền nã hơn.

Lương Hồng Xuân Mai khoe vóc dáng đồng hồ cát trên biển trong thiết kế váy lụa hai dây.

Thùy Trang diện trang phục lụa hai dây dáng dài đi cà phê. Cô chọn thiết kế có phần khoét lưng sâu, để lộ võng lưng đẹp mắt.

Vải lụa: chất liệu được lăng xê nhiều trên sàn diễn Xuân Hè 2023

Từ hàng nghìn năm trước, tơ lụa đã được xem là mặt hàng xa xỉ, là biểu tượng của quyền lực và địa vị của giới thượng lưu. Loại vải mịn, mỏng được dệt bằng tơ nhả ra từ tằm và lụa tơ tằm cũng chính là loại lụa thượng hạng trong tất cả các loại lụa. Lụa mang một vẻ đẹp óng ả, mượt mà và quý phái mà ai mặc nó cũng sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng cao sang, quyền quý.

Không chỉ được diện ở trong phòng the, qua nhiều năm, loại đồ ngủ này còn được hội chị em diện đi biển, đi cà phê,... Ngoài khả năng giải nhiệt, các trang phục từ chất vải này còn toát lên sự sành điệu, thậm chí là giúp "sang chảnh hóa" phong cách hiệu nghiệm. Trên sàn diễn Xuân Hè của các thương hiệu thời trang năm nay trang phục từ lụa xuất hiện khá nhiều. Nhiều ngôi sao quốc tế như Kendall Jenner, Anne Hathaway cũng thường xuyên diện váy lụa đến các sự kiện, đi chơi.

Bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của Balmain và Celine đều gây ấn tượng với những thiết kế lụa bắt mắt, có tính ứng dụng cao

Cách diện váy lụa ra đường đẹp

Ngày nay, nhiều nhà thiết kế đã cho ra đời nhiều kiểu dáng váy lụa, phù hợp để phái nữ diện ở nhiều địa điểm khác nhau. Những chiếc váy lụa của hè năm nay trung thành với kiểu dáng dài đơn giản, vừa mát mẻ lại quyến rũ vừa đủ.

Tuy nhiên, để tránh các lỗi liên quan khi diện váy lụa, người mặc nên chọn kiểu dáng, chất liệu phù hợp. Đa số váy ngủ hiện nay đều được may từ chất lụa mềm mỏng, lướt trên da cho cảm giác thoải mái. Một số item được may kết hợp thêm chất liệu ren tạo vẻ gợi cảm cho người mặc. Tuy nhiên, nếu không biết cách tiết chế và kiểm soát khoảng hở thì có thể gây phản cảm.

Việc chọn nội y khi diện váy lụa là điều vô cùng quan trọng. Với những kiểu váy mỏng, mềm dễ in hằn vết quần nội y thì lựa chọn thông minh nhất là quần C- string. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn mặc những mẫu nội y không đường may, không gọng, quần bảo hộ,...

Khi diện những chiếc váy lụa hai dây hoặc có khoảng hở lớn, bạn nên mix thêm cùng 1 chiếc áo khoác blazer hay cardigan.

Bên cạnh đó, bạn cũng phải chú ý thời tiết khi mặc váy lụa, đặc biệt là vào những ngày gió lộng rất dễ gặp sự cố. Khi diện đầm lụa phái đẹp cũng nên đi lại từ tốn, bước những bước ngắn và chậm rãi để phần tà váy phía trước không bị ôm dính lấy cơ thể.

