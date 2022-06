Cô gái có vòng 1 nhỏ xinh diện áo ôm dạo phố "ăn đứt" nàng ngực "khủng"

Chủ Nhật, ngày 12/06/2022 10:14 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hai item này thường xuyên được kết hợp với nhau nhưng không phải ai cũng cảm thấy chúng hợp mắt.

Cô gái "vô danh" diện áo ôm và hot pants trên đường phố Trung Quốc.

Mới đây, tài khoản chuyên cập nhật về thời trang đường phố Trung Quốc có đăng tải video thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội. Nhân vật chính trong video lựa chọn trạng phục đơn giản nhưng tôn dáng, dù không lộ mặt vẫn khiến người ta phải xôn xao. Cô chọn diện thiết kế croptop được may bằng vải co giãn in hình Pokemon.

Kiểu áo croptop in hình pokemon như thế này từng tạo nên "cơn sốt".

Kết hợp với đó, người đẹp diện hot pants màu trắng. Để hoàn thiện set đồ, cô phối cùng đôi giày cao gót mẫu clasic màu đen. Hai item này khá phổ biến nhưng vẫn luôn được phái đẹp ưu ái chọn mặc vì nó mang đến hình ảnh năng động và cả chút gì đó quyến rũ cho chủ nhân. Mẫu áo croptop in hình pokemon thực tế đã tạo nên "cơn sốt" từ mùa hè năm ngoái.

Giá của những chiếc áo này chỉ rơi vào khoảng vài chục nghìn đồng.

Chúng được bán rộng khắp trên các trang thương mai điện tử với giá "rẻ như bèo" chỉ từ 40 đến 50 nghìn đồng/chiếc. Nó có thể kết hợp đa dạng với chân váy, quần short, quần jean, quần suông tùy sở thích của mỗi người nên càng được ưa diện.

Tuy nhiên, xung quanh kiểu đồ trên cũng có không ít ý kiến trái chiều. Đó là khi những cô nàng có vòng 1 lớn chọn diện khiến hình ảnh có phần thiếu tinh tế.

Không chỉ tôn dáng, nó còn có thể kết hợp đa dạng với nhiều item khác.

Thậm chí kiểu mặc này còn bị xem là "gợi cảm hóa" nhân vật hoạt hình tuổi thơ. Thực tế, trang phục không có lỗi, quan trọng là mỗi người diện chúng ra sao. Thay vì cố ních mình trong chiếc áo quá chật, bạn có chọn những mẫu thiết kế khác ví dụ như croptop dáng rộng. Ngoài ra, vì chiếc áo đã có phần gợi cảm nên bạn hãy phối nó cùng với những trang phục dáng dài, cạp cao để cân bằng khoảng hở.

Những cô nàng có vòng 1 lớn diện kiểu áo này bị chê phô phang.

Nhất là khi hot pants cũng từng gây ra cuộc tranh cãi vì thiết kế vượt chuẩn mực của nó. Thậm chí, nó đang không ngừng được cắt ngắn. Không thể phủ nhận khả năng "hack" dáng của hot pants nhưng với những item gợi cảm thì vẫn nên đặt nó trong giới hạn để không dẫn đến những cái nhìn phản cảm. Ngoài ra, nó còn có thể gây ra sự cố cho người mặc.

Để mặc khéo léo bạn nên chọn đúng những item phù hợp với vóc dáng.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-co-vong-1-nho-xinh-dien-ao-om-dao-pho-an-dut-nang-nguc-khung-5020221261...Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-co-vong-1-nho-xinh-dien-ao-om-dao-pho-an-dut-nang-nguc-khung-502022126101323136.htm