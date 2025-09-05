'Cây đại thụ làng mốt' Giorgio Armani qua đời

Công ty của ông xác nhận tin buồn hôm 4/9: "Với nỗi tiếc thương vô hạn, Armani Group xin thông báo về sự ra đi của người sáng lập và nguồn động lực không biết mệt mỏi: Giorgio Armani. Ông đã làm việc hăng say đến những ngày cuối đời, cống hiến hết mình cho công ty, các bộ sưu tập cũng như nhiều dự án đa dạng đang được triển khai". Nguyên nhân cái chết của nhà tạo mốt chưa được công bố. Tang lễ diễn ra ngày 6 và 7/9 tại Milan.

Theo The Guardian, Giorgio Armani đã gặp vấn đề sức khỏe một thời gian và vắng mặt trong ba show diễn hồi tháng 6 và 7.

Nhà thiết kế Giorgio Armani xuất hiện vào cuối show Armani Prive Xuân Hè 2025 thuộc khuôn khổ Paris Haute Couture Fashion Week hôm 28/1. Ảnh: Reuters

Giorgio Armani sinh năm 1934 tại Piacenza, được xem như biểu tượng tạo nên phong cách Italy lịch thiệp và đưa thời trang thảm đỏ Hollywood lên tầm cao mới. Ông cùng kiến trúc sư Sergio Galeotti thành lập công ty Armani năm 1975 tại Milan, sau đó mở rộng sang lĩnh vực âm nhạc, thể thao, nội thất và khách sạn cao cấp, xây dựng đế chế toàn cầu trị giá nhiều tỷ USD. Khi Galeotti qua đời năm 1995, Armani tiếp tục một mình lèo lái công ty. Các sản phẩm mang thương hiệu của ông đem về doanh thu 3,5 tỷ bảng Anh năm 2021.

"Cây đại thụ làng mốt" được cho là đã từ chối nhiều lời mời đầu quân vào một trong 4 tập đoàn thời trang xa xỉ lớn nhất. Ông mô tả sự độc lập của thương hiệu là "giá trị cốt lõi".

Giorgio Armani từng được trao nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có "Nhà thiết kế quốc tế xuất sắc" năm 1983 do Hội đồng Nhà thiết kế Thời trang Mỹ (CFDA) vinh danh; "Thành tựu trọn đời cho trang phục nam" 1987 của CFDA; Huân chương Hiệp sĩ Đại Thập tự của Cộng hòa Italy 2021. Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập thương hiệu đã được lên kế hoạch diễn ra tại Milan Fashion Week cuối tháng này, trong đó có triển lãm mang tính bước ngoặt ở Bảo tàng Pinacoteca di Brera và show thời trang tại Palazzo Brera. Thông cáo từ hãng nhấn mạnh: "Chúng tôi - đội ngũ nhân viên và các thành viên gia đình - cam kết bảo vệ những gì ông Armani đã xây dựng, tiếp quản công ty với sự tôn trọng, trách nhiệm và tình yêu thương".