Bôi xấu hình ảnh fan sắc đẹp Việt

Sự việc TikToker Call me Duy (Vũ Duy, sinh năm 1997) công khai nói xấu người đẹp Neary Socheata - đại diện Campuchia tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang gây phẫn nộ trong giới sắc đẹp.

Sau khi chê bai người đẹp Campuchia, Call me Duy dành lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam - Hương Giang. Nhiều người cho rằng việc anh so sánh Neary Socheata và Hương Giang là kém duyên.

Call me Duy thân thiết với Hương Giang.

Sự việc trở nên ầm ĩ khi nhiều trang sắc đẹp Campuchia chia sẻ lại thông tin về vụ việc và tràn vào trang cá nhân của Call me Duy để chỉ trích. Dù xóa bài trên tài khoản Facebook, anh vẫn giữ video chê trang phục của Neary Socheata trên TikTok.

Sau sự việc, nam TikToker không đưa ra lời xin lỗi chính thức nào cho đại diện Campuchia. Khi nhận phản ứng trên mạng xã hội, Call me Duy đăng tải clip phản bác, thách thức dư luận thay vì có động thái nhận lỗi.

Nhiều người cho rằng nam TikToker ngáo quyền lực vì anh không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thi sắc đẹp. Vì vậy, những lời chê bai người đẹp Campuchia của Call me Duy bị nhận xét cảm tính, thiếu thuyết phục.

Trước đó, nam TikToker cũng có nhiều phát biểu gây tranh cãi và được đánh giá thường xuyên tạo ồn ào để gây chú ý. Bên cạnh đó, dù là KOL trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp nhưng Call me Duy được cho là thiếu kiến thức dẫn đến nhiều lần tư vấn sai lệch cho người dùng.

Dù vậy, nam TikToker vẫn được nhiều nhãn hàng mời cộng tác làm việc, xuất hiện trong nhiều sự kiện làm đẹp, thời trang. Sự dễ dãi của các nhãn hàng được cho là dẫn tới thái độ ngáo quyền lực của KOL này.

Nhiều khán giả cho rằng việc chê bai người đẹp Campuchia của Call me Duy đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh của fan sắc đẹp Việt.

Hành động chê bai Neary Socheata và khen ngợi Hương Giang của Call me Duy bị nhận xét là “đạp người này xuống để nâng người khác lên”, đồng thời làm bùng lên mâu thuẫn giữa fan sắc đẹp Việt Nam và Campuchia trên mạng xã hội.

Hương Giang lên bài xoa dịu fan sắc đẹp Campuchia sau ồn ào của Call me Duy.

Là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang gặp nhiều áp lực sau hành động chê bai người đẹp Campuchia của Call me Duy. Hương Giang đã phải nhanh chóng đăng tải hình ảnh chụp cùng Neary Socheata, kèm theo dòng chú thích: “My lovely sister. Please support for all of us” (Tạm dịch: Chị/em gái của tôi. Xin hãy ủng hộ cho tất cả chúng tôi).

Động thái của Hương Giang được đánh giá là khôn khéo, nhằm xoa dịu hậu quả từ hành động thiếu hiểu biết của Call me Duy đang khiến cộng đồng fan sắc đẹp Campuchia giận dữ.

Ồn ào của Call me Duy được xem như bài học cho các KOL trong việc cẩn trọng về phát ngôn trên mạng xã hội. Khi KOL dựa vào tranh cãi và ồn ào để duy trì danh tiếng, họ dễ đánh mất sự tín nhiệm từ công chúng.