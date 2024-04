Bộ sưu tập Thu 2024 của Dior nổi bật với gam màu trung tính và đường may cổ điển

Bộ sưu tập Pre-Fall 2024 của Dior chứng minh rằng Maria Grazia Chiuri vẫn trung thành với phong cách cắt may cổ điển và gọn gàng mà Dior được biết đến và tôn sùng. Toàn bộ bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm may mặc màu đen và màu trung tính với nhiều họa tiết thành phố khác nhau trên váy và đầm. Một số bộ quần áo toàn màu đen nổi bật với họa tiết da hoặc họa tiết động vật, khiến bộ sưu tập trở thành đại diện cho cảm giác vừa tối giản vừa chiết trung, một cảm giác rất đặc trưng cho Thành phố New York. Bộ áo liền quần Aviator bằng da màu đen đặc biệt sang trọng vì nó có kiểu dáng đơn giản, kiểu dáng đẹp, linh hoạt và cực kỳ cao cấp. Một kiểu dáng đáng chú ý khác bao gồm một chiếc áo gió có in cờ Mỹ trên đó. Trang phục thể hiện nguồn cảm hứng mà bộ sưu tập này lấy từ phong cách và văn hóa Mỹ. Những chiếc váy flapper tua rua ở phần cuối có lẽ là sự tôn kính đối với tinh thần quốc tế mà Grazia Chiuri mong muốn truyền tải qua những kiểu dáng thời trang này.

Buổi biểu diễn diễn ra tại Bảo tàng Brooklyn, đánh dấu lần thứ hai thương hiệu hợp tác với bảo tàng, lần đầu tiên là vào năm 2021, khi bảo tàng trưng bày một cuộc triển lãm có tựa đề “Christian Dior: Designer of Dreams”. Phiên bản năm 2021 đã khám phá lịch sử hơn 70 năm phong phú của hãng thời trang thông qua một loạt sản phẩm may mặc, bản phác thảo và các hiện vật khác làm sáng tỏ tầm ảnh hưởng của Thành phố New York đối với Christian Dior và các thiết kế của ông.

“Tôi nghĩ đó là một mối quan hệ lâu dài. Trong mọi trường hợp, New York, Paris và Milan đều là những thành phố thời trang. Bây giờ cũng có những thành phố quan trọng nhưng đặc biệt đối với thế hệ của tôi vì chúng ta đang nói về thế hệ, New York là thành phố”, Chiuri nói với WWD.

Với bộ sưu tập này, Chiuri quyết định khám phá di sản và mục tiêu bao trùm của Christian Dior là trang phục cho phụ nữ qua lăng kính phụ nữ. Phong cách được trình bày trong bộ sưu tập này nhằm tưởng nhớ người bạn lâu năm của Christian Dior, Marlene Dietrich. Đối với nhiều kiểu dáng, Chiuri lấy cảm hứng từ Dietrich và kiểu dáng cực kỳ cá tính của cô, sự kết hợp nhiều yếu tố thẩm mỹ.

“Tôi thích cách cô ấy mặc quần áo và không có quy tắc nào về trang phục. Cô ấy thử nghiệm giữa trang phục thể thao, giữa nam và nữ", Chiuri nói trong cùng một cuộc phỏng vấn với WWD.

