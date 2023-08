Bất ngờ về chiếc áo khoe body gợi cảm của cô gái Hàn từng "gây sốt" khi đến Việt Nam

Ningning (tên tiếng Trung: Ninh Nghệ Trác, sinh năm 2002, tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc). Nữ idol gia nhập SM Entertainment từ năm 2016 và ra mắt cùng nhóm nhạc aespa vào năm 2020. Nữ thần tượng từng đến Việt Nam, "gây sốt" truyền thông lẫn mạng xã hội tại sự kiện âm nhạc Seen Festival 2023 ở Hội An (Việt Nam) nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ.

Ningning gây chú ý trong loạt ảnh mới nhất.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội về Kpop chia sẻ nhiều hình ảnh nữ thần tượng này diện trang phục khoe dáng gợi cảm trong đêm concert đầu tiên của nhóm mang tên SYNK: HYPER LINE tại Tokyo Dome (Nhật Bản). Những hình ảnh của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những bình luận khen ngợi sắc vóc, visual mãn nhãn cùng thần thái thu hút của Ningning thì cũng có không ít fans cho rằng cô nàng ăn mặc quá táo bạo.

Theo đó, khi nhìn lướt qua "bản sao Jennie Blackpink" mặc một chiếc áo hồng với những đường cắt xẻ táo bạo kết hợp với chân váy xếp li màu trắng, khoe khéo vòng 1 gợi cảm. Tuy nhiên, trên thực tế, chi tiết áo cắt xẻ để lộ nội y, khoe body của Ningning là hình 3D được in sẵn trên áo. Do góc chụp và chi tiết áo in quá chân thật khiến nhiều người bị lầm tưởng.

Trên thực tế, thiết kế mà Ningning đang diện là áo dáng quây phối cùng chân váy xếp ly ngắn.

"Chỉ là hình in trên áo thôi chứ nó là áo quây đàng hoàng!", "Mọi người nói thì tôi mới biết đó", "Tôi cứ nghĩ cô ấy mặc áo cắt xẻ như thế thật", "Trời, khó thế mà cũng nghĩ ra được, nhưng mà đẹp nha", "Chắc người không có body như tôi cũng nên mua về mặc thử xem như thế nào", "Làm tôi cứ lo sợ hớ hênh luôn đó",... là những bình luận của dân mạng.

Ngày nay, nhiều tín đồ thời trang hay những cô nàng muốn làm mới mình sẽ tìm đến những thiết kế mang tính sáng tạo, nghệ thuật. Trong số đó, váy áo in 3D được phái đẹp ưu tiên lựa chọn hơn cả. Trang phục in 3D mang tính ứng dụng cao, tiết kiệm chi phí và dễ tái chế. Theo tạp chí The Interline in 3D giúp các nhà thiết kế thời trang mở rộng ranh giới thiết kế truyền thống, cho phép biến một số thiết kế khó thành hiện thực. Khi tạo ra các trang phục này, các nhà thiết kế sử dụng máy in 3D để tạo ra các mẫu cụ thể, sau đó, họ in lượng sản phẩm cần thiết. Quy trình sản xuất này giúp cắt giảm vật liệu lãng phí cho mỗi sản phẩm may mặc.

Váy áo in 3D được nhiều người lựa chọn.

Bên cạnh đó, những thiết kế in hình bộ phận cơ thể người hay trang phục như của Ningning còn có tác dụng giúp cô thêm phần gợi cảm trên sân khấu mà không hề phản cảm hay lo lắng sự cố trang phục. Thế nên, nhiều cư dân mạng cho rằng cách chọn đồ khoe dáng như Ningning khi đi hát cũng là một sự lựa chọn phù hợp, đáng được học hỏi.

Trước đó, khi đi hát, sao nữ này cũng chuộng những thiết kế khoe dáng. Trong đó những kiểu áo yếm, áo haI dây, chân váy ngắn được người đẹp này ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, cô luôn biết cách chọn trang phục có độ ngắn - dài phù hợp, các khoảng cắt xẻ cũng được tiết chế để trông chỉn chu, chuyên nghiệp nhất mỗi lần xuất hiện trước mắt công chúng.

Ningning luôn ghi điểm với visual đẹp rạng ngời trong những kiểu váy ngắn, có màu sắc tươi sáng, kết hợp cùng lối trang điểm ngọt ngào.

Trong những thiết kế ngắn, cắt xẻ Ningning khoe được đường cong cơ thể nuột nà, làn da trắng mịn.

