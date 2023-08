“Ông lớn áo phao xa xỉ” đạt doanh thu khổng lồ

Tập đoàn Moncler vào thứ Tư đã tiết lộ thu nhập nửa đầu năm cho năm 2023, báo cáo doanh thu lần đầu tiên vượt quá 1 tỷ EUR trong lịch sử.

Công ty mẹ, nơi sở hữu cả Moncler và Stone Island, đã đạt doanh thu 1,13 tỷ EUR trong sáu tháng đầu năm nay, đánh dấu mức tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Trong quý thứ hai, Tập đoàn Moncler doanh thu đạt 410,2 triệu EUR, đảm bảo tăng 26% so với số liệu năm ngoái, với các loại tiền tệ được điều chỉnh. Từ con số này, Moncler thu về 330,2 triệu EUR, trong khi Stone Island kiếm được 80 triệu EUR.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Remo Ruffini cho biết thành tích này là “minh chứng cho tinh thần đồng đội tuyệt vời, tư duy đổi mới và cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm đã xác định nhóm của chúng tôi. Tại Moncler, chúng tôi đang thúc đẩy mức độ tương tác mới với khách hàng trên toàn cầu, tận dụng tất cả các khía cạnh của thương hiệu. Tại Stone Island, chúng tôi vừa mới bắt đầu chương thứ hai trong quá trình phát triển của thương hiệu độc đáo này dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm”.

Trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận ròng của tập đoàn là 145,4 triệu EUR, giảm so với 211,3 triệu EUR trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số thứ hai đã bao gồm lợi ích về thuế là 92,3 triệu EUR, do việc sắp xếp lại giá trị thuế thương hiệu của Stone Island. Công ty đã báo cáo lợi nhuận hoạt động là 217,8 triệu EUR, tăng so với 180,2 triệu EUR của năm ngoái.

