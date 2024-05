A$AP Rocky và PUMA trở lại với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ xe thể thao thứ hai

Sáu tháng sau khi đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo cho dự án đối tác Công thức 1 của PUMA và tiếp nối bộ sưu tập đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, A$AP Rocky sẽ trở lại đường đua để giới thiệu bộ sưu tập đua xe thể thao thứ hai của mình trên chiếc ghế nóng này.

Là một dòng sản phẩm hoàn chỉnh từ đầu đến chân, dòng sản phẩm này được xây dựng dựa trên các mã biểu cảm mà Flacko đã thiết lập trong sản phẩm đầu tiên của mình bằng cách “tận dụng các vật liệu hiệu suất” và tiếp thêm sức mạnh cho chúng bằng sự tinh tế đến khó tả, mô phỏng một ngày làm việc trong gara.

Trong số những sản phẩm nổi bật, dòng sản phẩm này có bộ đồ thể thao mô phỏng độ vừa vặn của bộ đồ đua, với họa tiết in nổi trên toàn thân và đường gân co giãn ở viền. Trong khi đó, áo phông Seatbelt sử dụng hình ảnh giống như dây an toàn sáu điểm trên chất liệu cotton nặng có kiểu dáng hình hộp. Những chiếc balaclava dệt kim lấy cảm hứng từ mũ bảo hiểm của người lái xe, trong khi các phiên bản có đệm lại lấy cảm hứng từ chính những chiếc mũ bảo hiểm. Găng tay XL, được trang trí bằng bản đồ nhiệt in bằng silicon, được hoàn thiện bằng huy hiệu đồng thương hiệu của nhóm.

Làm tròn dòng sản phẩm, Rocky đã tiết lộ sản phẩm giày dép đầu tiên dưới triều đại sáng tạo của mình: phát hành lại Inhale OG. Hình dáng này được tạo ra vào năm 2000 dưới dạng giày chạy bộ và kể từ đó đã nhận được nhiều cải tiến dưới biểu ngữ PUMA. Phiên bản của Rocky có phối màu “Summer Melon” nguyên bản của giày sneaker.

Rocky cho biết trong một tuyên bố: “Bộ sưu tập Miami này nhằm mục đích mang đến cho người hâm mộ cơ hội sở hữu bộ đồ đua của riêng họ, từ mũ bảo hiểm cho đến giày. Các môn thể thao khác đều có sẵn đồng phục cho người tiêu dùng và tôi muốn đưa điều đó vào hạng mục F1. Về mặt hình ảnh, tôi muốn chứng minh rằng khi trưởng thành, chúng ta có thể đánh mất những ước mơ và trí tưởng tượng mà chúng ta có khi còn nhỏ và thực sự yêu thích cách tất cả kết hợp với nhau”.

Bộ sưu tập PUMA mới nhất của A$AP Rocky đã bắt đầu mở bán ở Mỹ qua cửa hàng trực tuyến của PUMA. Dòng sản phẩm này cũng sẽ có mặt tại Miami Grand Prix trong một cửa pop up.

