Á hậu xứ Mường xinh đẹp tỏa nắng trong tà áo dài trắng

đây, Á hậu 1 Mrs Grand Vietnam 2023 – Bùi Thị Sao Mai đã thực hiện bộ ảnh áo dài trắng tại quê nhà Hoà Bình của cô.

Sau khi đăng quang, Sao Mai đã trở lại Hoà Bình chuẩn bị các dự án thiện nguyện của mình tại chính quê hương của mình.

Trong cuộc thi Mrs Grand Vietnam 2023 – Sao Mai là một trong số thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng đứng trước các người đẹp khác cô luôn toả sáng. Sao Mai sinh năm 1996, cao 1.63cm với số đo ba vòng 89- 63-89 và sở hữu làn da trắng mịn của người con gái xứ Mường.

Sao Mai tâm sự: “So với bạn bè đồng trang lứa thì chiều cao của tôi không quá vượt trội, trong khi các cuộc thi miss đều có tiêu chuẩn chiều cao phải trên 1.65. Vậy nên đến thời điểm này tôi mới có cơ duyên đến với Mrs Grand Vietnam”.

Trước khi tham gia Mrs Grand Vietnam 2023, Sao Mai từng tham gia cuộc thi Người đẹp xứ Mường và giành giải 3 chung cuộc. Bên cạnh đó, cô còn giành giải phụ “Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất”.

Được biết, Sao Mai tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Hiện cô đang làm giáo viên mầm non tại 1 trường quốc tế tại Hà Nội. Sao Mai cũng cho biết bản thân cô học ngành sư phạm, sau đó là giáo viên mầm non bởi cô là người rất yêu trẻ: “Mẹ tôi chính là giáo viên mầm non. Và chính bà đã truyền thêm cho tôi nguồn cảm hứng để lựa chọn ngành sư phạm. Hơn nữa, tôi rất yêu trẻ con, vì các bé mầm non đang ở giai đoạn tập ăn, tập nói và sống rất hồn nhiên. Đôi khi chỉ cần 1 nụ cười, 1 lời nói ngây thơ của các bé cũng khiến cho tim mình tan chảy. Các bé cũng chính là mầm non tươi lại của đất nước. Vậy nên, chúng ta cần phải quan tâm, chăm sóc và bảo về các bé thật tốt”.

Hiện này, có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ồ ạt và có những người đẹp vướng phải lùm xùm. Trước vấn đề này, Sao Mai khẳng định: “Bản thân tôi ngoài danh hiệu á hậu, tôi còn là một nhà giáo. Vậy nên, tôi luôn khắc khe với chính bản thân mình để giữ gìn hình ảnh của mình thật tốt”.

Được biết, sau khi đăng quang, cô đã về quê nhà để chuẩn bị thực hiện dự án thiện nguyện của mình. Dự án này của cô sẽ làm vì các em nhỏ.

“Quê hương tôi ở Hoà Bình, các em nhỏ hiện nay để được đến trường đi học chưa được thuận lợi. Vậy nên, tôi muốn dùng chính sức ảnh hưởng của mình và công sức, tiền bạc để hỗ trợ dự án thiện nguyện cho các em nhỏ vùng cao. Hy vọng, dự án này của tôi sẽ được lan toả, sẽ có nhiều người đồng hành của tôi để giúp đỡ các em”, người đẹp cho hay.

Á hậu khoe sắc đẹp ngọt ngào dưới ánh nắng.

Cô mang vẻ đẹp dịu dàng của người con gái xứ Mường.

