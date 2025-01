Cuộc sống Vũ Thu Phương sau một năm ly thân chồng đại gia

Tối 10/1, Vũ Thu Phương cho biết ly thân chồng từ đầu năm 2024, hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 11, đến nay mới công bố. Siêu mẫu nói có quá nhiều vấn đề, sự khác biệt không thể hàn gắn được nên cả hai dừng lại. Cô cùng chồng cũ chọn cách chia tay văn minh để có thể bảo vệ, yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ các con.

Một năm qua, Vũ Thu Phương hiếm khi nhắc hay đăng ảnh chồng. Trên Facebook, cô chỉ chia sẻ ảnh con cái, công việc.

Người mẫu cho biết những tháng qua cô vượt nhiều trạng thái cảm xúc, không dám đối diện sự thật vì từng đặt gia đình lên hàng đầu. Cô trưởng thành trong gia đình thiếu trọn vẹn, bố mẹ cũng không hạnh phúc nên càng thấu hiểu nỗi đau ly hôn. Điều cô buồn và đau nhất khi chia tay là hai con còn nhỏ. Tuy nhiên, cô sớm bình tâm để không gây xáo trộn cuộc sống quá nhiều.

Ở tuổi 40, cô nói tập trung xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Cô hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực, gồm sàn diễn, giám khảo cuộc thi nhan sắc, huấn luyện viên truyền hình thực tế. Người đẹp còn kinh doanh ẩm thực, thời trang với thương hiệu riêng.

Tháng 9/2024, Vũ Thu Phương dự sự kiện ra mắt dự án Áo dài di sản Việt Nam, thuộc chương trình The Beauty Of Vietnam, do Trung tâm UNESCO Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo (UNESCO-CEP) tổ chức. Trong vai trò đại sứ, cô nói vui khi có thể góp phần bảo tồn, gìn giữ nét đẹp của quê hương.

Người đẹp nói ở tuổi này, khi bước lên sàn diễn, cô như 'cá gặp nước', không ngại khổ, nhiệt huyết như ngày đầu làm nghề.

Vũ Thu Phương cho biết ngày xưa rất cầu toàn, khó tính, dẫn đến tự gây áp lực cho chính mình, người thân. Hiện, cô không còn phải lo lắng nhiều về vật chất, mọi thứ thoải mái, tâm lý thả lỏng nên bớt cứng nhắc.

Người đẹp đam mê chạy bộ.

Thỉnh thoảng cô tham gia nghi lễ hầu đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Hôm 5/1, Vũ Thu Phương tổ chức tiệc du xuân trước Tết Nguyên đán ba tuần. Cô tổ chức nhiều trò chơi truyền thống với mong muốn cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân đón không khí Tết đậm văn hóa dân gian.

Cựu người mẫu cho biết đã trải qua mọi cung bậc của sự tan vỡ, tự chữa lành và buông bỏ được mọi cảm xúc nặng nề để bước tiếp. Hiện cô tự tin chăm sóc tốt hai con gái.

Vũ Thu Phương xem mẹ ruột 60 tuổi (trái) là chỗ dựa tinh thần cho cô trong cuộc sống.

Vũ Thu Phương sinh năm 1985, quê Nam Định. Cô nổi tiếng làng catwalk cùng thời các chân dài như Bảo Hòa, Võ Hoàng Yến, Ngọc Quyên... Ngoài làm mẫu, cô từng đóng các phim: Chuyện tình công ty quảng cáo, Cô nàng bất đắc dĩ, Hoàng tử ăn mày, Khát vọng thượng lưu.