4 kiểu quần short mát rượi nhưng đã lỗi thời

Là một trong những item chủ đạo của mùa Hè, quần short chẳng những giúp đánh tan cái nóng, mà còn tạo cảm giác chân thon, dài hơn nếu chọn đúng thiết kế và biết cách phối đồ.

Tuy là trang phục dễ mặc song không phải kiểu quần short nào cũng nên rút ví. Một số thiết kế nhìn khá xinh xắn nhưng thực ra đã lỗi thời, dễ khiến bạn trông lạc quẻ, kém thời trang.

Đừng dại đầu tư vào 4 kiểu quần short dưới đây nếu không muốn phong cách của mình bị “dìm”:

1. Quần short cạp cao, bó sát

Các thiết kế quần cạp cao thường được khuyên dùng vì có khả năng kéo dài chân, làm thon gọn vòng eo. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với các mẫu quần dài hoặc ống suông rộng. Với quần short, nếu chọn kiểu cạp cao và ống bó sát sẽ càng khiến bạn dễ lộ khuyết điểm hình thể. Những cô nàng không có tỷ lệ eo hông cân đối càng nên tránh xa item này. Kể cả nếu bạn sở hữu hình thể đẹp, kiểu quần short này cũng không phải lựa chọn lý tưởng. Chúng trông khá cũn cỡn, kém thanh lịch, khó đẹp bất kể mix match theo hình thức nào.

2. Quần short màu lòe loẹt

Có thể bạn cho rằng trang phục màu sắc càng rực rỡ càng khiến bạn trông nổi bật. Điều này không sai, song sự nổi bật ở đây không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tích cực. Với quần short, một item có độ dài hạn chế, chúng sẽ trở nên nữ tính, duyên dáng hơn khi bạn trung thành với các gam màu nền nã, trung tính. Ngược lại, màu sắc quá nổi bật dễ khiến chúng bị đồng nhất với những chiếc quần thể thao, quần mặc nhà, khó mang lại vẻ ngoài thời trang cho người mặc.

3. Quần short họa tiết

So với quần short màu trơn, quần họa tiết có thể kém thu hút hơn nhưng lại nhỉnh hơn hẳn về độ tinh tế, sang trọng. Các họa tiết như kẻ caro, răng sói, chấm bi, trái tim có thể dễ dàng ứng dụng trên áo hoặc váy liền song khi được in trên nền những trang phục nhỏ nhắn như quần short, chúng trông khá quê kệch, khiến phong độ thời trang của bạn giảm sút vài phần. Thay vì chọn quần họa tiết, bạn có thể mix quần short màu trơn với các thiết kế áo in hình song đừng quá lạm dụng các họa tiết rối mắt.

4. Quần short đính khuy, đính cườm

Không ít mẫu quần short được đính thêm những chiếc khuy, hạt cườm để tạo hiệu ứng long lanh, bắt mắt. Có một thời, các thiết kế dạng này rất được lòng các chị em theo phong cách điệu đà, sang chảnh. Tuy nhiên hiện nay, kiểu quần short cầu kỳ này không còn là xu hướng được theo đuổi. Chẳng những lỗi mốt, chúng còn khiến phái đẹp gặp bất tiện trong quá trình giặt giũ, bảo quản. Một số chi tiết đính kết dễ bị trầy xước, phai màu hoặc rơi rụng dần sau vài lần sử dụng. Do đó, dù thích kiểu quần này đến đâu, hãy hạn chế mua và mặc.

