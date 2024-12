12 Hoa hậu Việt đăng quang năm 2024

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023. Hồi tháng 11, cô sang Mexico thi Miss Universe, vào top 30 chung cuộc. Gần đây, cô vào top 6 đề cử ở hạng mục Mỹ nhân của năm thuộc giải thưởng 'Ngôi sao của năm 2024'.

Võ Lê Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam 2024. Người đẹp sinh năm 2001, quê Quảng Nam, cao 1,72 m, số đo 78-62-89 cm. Cô từng là Á khôi Đại học Huế 2020, vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022. Hoa hậu tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Cuối tháng 10, cô sang Thái Lan thi Miss Grand International, ra về tay trắng.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, giành quyền thi Miss International 2025. Cô sinh năm 2003, cao 1,69 m, số đo 88-63-90 cm, từng giành giải Người đẹp Tây Đô 2023, Hoa khôi Miss FPTU Cần Thơ, Á khôi 1 Học sinh - Sinh viên Thanh lịch TP Cần Thơ. Trong cuộc thi, cô từng vào top 5 Người đẹp hình thể, top 10 Người đẹp tài năng, top 4 Người đẹp hùng biện, top 10 Gương mặt khả ái.

Võ Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024, giành quyền thi Miss Supranational 2025. Người đẹp sinh năm 2005, quê Hải Phòng, cao 1,75 m, số đo 84-60-97 cm, đang là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam.

Dương Thanh Hà đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024. Người đẹp sinh năm 2002, quê Khánh Hòa, cao 1,76 m. Cô là sinh viên khoa Thương mại du lịch, ĐH Công nghiệp TP HCM.

Phạm Thị Ngọc Quỳnh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024. Cô sinh năm 1998, cao 1,73 m, số đo ba vòng 85-62-93 cm. Cô nói được tiếng Anh, tiếng Trung, hiện là MC song ngữ, có 300.000 lượt người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng là học sinh THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Dương Trà Giang đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024. Cô sinh năm 2005, là sinh viên ngành marketing và truyền thông, Trường Quản trị Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội. Người đẹp cao 1,7 m, số đo 86-60-91 cm. Cô từng đoạt giải nhì MC tuyên truyền xuất sắc 2017 quận Hoàn Kiếm, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xã hội. Ước mơ của hoa hậu là trở thành biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam thời đại 2024. Cô sinh năm 2004, quê Quảng Trị, cao 1,7 m, số đo 83-62-88 cm. Người đẹp là sinh viên ĐH Công nghệ TP HCM.

Nguyễn Phương Anh đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024. Người đẹp sinh năm 2004, quê Thanh Hóa, là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Cô cao 1,73 m, nặng 48 kg, số đo 85-62-90 cm.

Phạm Thị Ngọc Thanh đăng quang Hoa hậu Văn hóa Du lịch Việt Nam 2024. Người đẹp sinh năm 1989, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Cô là tổng giám đốc một công ty sách, truyền thông. Hoa hậu cao 1,68 m, nặng 57 kg, số đo 93-68-96 cm.

Đinh Thị Hoa đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024. Người đẹp sinh năm 2001, quê Đắk Lắk. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-60-92 cm, hiện là sinh viên Đại học Ngoại thương TP HCM.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Yoga Việt Nam 2024. Người đẹp sinh năm 1994, cao 1,73 m. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Dược Ninh Bình và hiện là huấn luyện viên yoga.