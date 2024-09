Học vấn Kỳ Duyên và hai á hậu Miss Universe Vietnam 2024

Tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Cao Kỳ Duyên là con út trong một gia đình hai con ở Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, khi mới 18 tuổi. Lúc đó, cô là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước đó, cô là học sinh lớp chuyên Pháp, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Đầu 2016, Kỳ Duyên thông báo chuyển sang học tại Đại học Ngoại thương cơ sở 2 ở TP HCM để tiện phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận Kỳ Duyên cho biết cô chưa hoàn thành việc học.

Những năm qua, Kỳ Duyên không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc học. Cô chưa từng thông báo tốt nghiệp. Khi đăng ký tham gia Miss Universe Vietnam 2024, cô chỉ giới thiệu tên đầy đủ, năm sinh, chiều cao, số đo, quê hương, công việc và không nhắc đến trình độ học vấn.

Tại Miss Universe Vietnam, ban tổ chức yêu cầu thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam hoặc bằng tương đương tại nước ngoài. Yêu cầu bằng cao đẳng hoặc đại học không có trong tiêu chí, do đó, Kỳ Duyên không vi phạm quy chế thi.

Tân hoa hậu sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Chiến thắng Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên giành giải thưởng tiền mặt hai tỷ đồng. Cô nhận vương miện từ Bùi Quỳnh Hoa, nhận cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào tháng 12.

Á hậu 1 Nguyễn Quỳnh Anh trình độ học vấn hoàn thành bậc trung học phổ thông. Người đẹp nói phải tạm dừng việc học đại học ở Hà Nội để tham gia The Face Vietnam 2018, sau đó tiếp tục hoãn chương trình cao đẳng tại TP HCM, sang Singapore thi Supermodel Me 2021.

'Những cơ hội đó giúp tôi có nhiều trải nghiệm trên hành trình chinh phục công việc người mẫu chuyên nghiệp nhưng lại vô tình làm gián đoạn việc học tập của bản thân', cô nói. Quỳnh Anh khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi việc học sau cuộc thi để bổ sung kiến thức, phát triển kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội, được biết tới khi trở thành Á quân The Face Vietnam 2018. Cô từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Với chiều cao 1,71 m, cô được đánh giá cao nhờ gương mặt góc cạnh, biểu cảm trong các phần chụp hình và kỹ năng catwalk tốt. Tháng 12/2021, cô đoạt quán quân Siêu mẫu châu Á. Người đẹp hoạt động thời trang tích cực thời gian qua.

Á hậu 2 Vũ Thúy Quỳnh là cử nhân ngành Quản lý đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Sau tốt nghiệp, người đẹp nói cô chú trọng cải thiện kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ để nắm bắt các cơ hội.

Người đẹp sinh năm 1998, quê Điện Biên. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-94 cm. Cô có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc, từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024.

