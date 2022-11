Vũ khí giúp Galaxy S23 đối đầu iPhone 14 Pro

Chip xử lý hàng đầu mới nhất của Qualcomm sẽ cung cấp sức mạnh cho mọi biến thể Galaxy S23. Không chỉ có vậy, chip mà Samsung sử dụng có thể chỉ dành riêng cho dòng Galaxy S23 với sức mạnh ấn tượng hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi các điểm chuẩn Geekbench 5 đầu tiên cho thấy Snapdragon 8 Gen 2 cơ bản có thể sánh ngang với iPhone 14 Pro.

Geekbench 5 là một công cụ đo điểm chuẩn phổ biến cung cấp điểm số cho hiệu năng CPU đơn nhân và đa nhân. Công cụ điểm chuẩn này cũng bao gồm hiệu suất GPU. Nó đã được sử dụng để đánh giá sức mạnh chip xử lý trong nhiều năm, và các SoC hoàn toàn mới xuất hiện trên trang web điểm chuẩn từ rất lâu trước khi các sản phẩm thương mại ra mắt.

Theo kết quả Geekbench 5, iPhone 14 Pro Max đạt số điểm 1884 (đơn lõi) và 5431 (đa lõi). Đó là một cải tiến khá khiêm tốn nhưng vẫn đáng chú ý so với A15 Bionic trong iPhone 13 và 14 giá rẻ. Nó cũng cao hơn nhiều so với các mẫu smartphone hàng đầu khác của năm 2022, chẳng hạn Pixel 7 Pro không thể sánh ngang với iPhone 14 Plus.

Galaxy S23 có thể cần vài tháng nữa mới ra mắt, nhưng trước đó người dùng có thể chứng kiến một số điện thoại sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 2 xuất hiện, và Vivo X90 Pro+ là một trong những thiết bị như vậy. Chuyên gia rò rỉ Ice Universe đã đăng tải điểm Geekbench 5 của Vivo X90 Pro+, cho thấy SoC mới có thể đạt số điểm 1462 (đơn lõi) và 5182 (đa lõi).

Snapdragon 8 Gen 2 gần như có thể sánh ngang với hiệu năng của iPhone 14 Pro trong các bài kiểm tra đơn lõi và đa lõi, vì vậy hoàn toàn kỳ vọng về khả năng Galaxy S23 có thể vượt qua iPhone 14 Plus về hiệu năng đa lõi, mặc dù khả năng đơn lõi khó có thể sánh bằng.

Đề cập về Galaxy S23, Ice Universe lưu ý rằng Snapdragon 8 Gen 2 sẽ mang lại hiệu suất đa lõi cải tiến 45% so với Exynos 2200 của Galaxy S22 ở khu vực châu Âu và Hàn Quốc. Khi nói đến hiệu suất GPU, nguồn rò rỉ này cho biết nó sẽ cải tiến 60% so với Exynos 2200, cộng với mức tăng hiệu suất năng lượng lên đến 88%.

Sẽ rất thú vị khi xem các điểm chuẩn thực tế của Galaxy S23 ra sao. Nếu tin đồn là sự thật, dòng Galaxy S23 sẽ đi kèm chip Snapdragon 8 Gen 2 độc quyền được tối ưu hóa thậm chí còn tốt hơn. Điều đó có nghĩa chúng sẽ đạt điểm chuẩn cao hơn so với biến thể Snapdragon 8 Gen 2 trong điện thoại Vivo.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vu-khi-giup-galaxy-s23-oi-au-i-phone-14-pro-a582124.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vu-khi-giup-galaxy-s23-oi-au-i-phone-14-pro-a582124.html