Vivo tung smartphone quay video tốt nhất quả đất

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 06:00 AM (GMT+7)

Vivo cuối cùng cũng đã cho ra mắt chiếc smartphone đầu tiên đi kèm công nghệ ổn định video kiểu gimbal cho camera chính.

Các sản phẩm bao gồm Vivo X50, X50 Pro và X50 Pro Plus giống như cách đặt tên của Huawei P40. Mặc dù vậy, hệ thống ổn định kiểu gimbal chỉ giới hạn ở X50 Pro và X50 Pro Plus, cho phép chụp và quay video chất lượng tốt hơn vào ban đêm.

Vivo cũng đã triển khai tính năng gọi là Radar Gimbal trong giao diện người dùng UI, đây là một quả bóng hoạt hình phản ánh chuyển động của hệ thống gimbal để người dùng biết khi nào mọi thứ ổn định.

Nổi bật nhất trong danh sách này là X50 Pro Plus đi kèm cảm biến ISOCELL Bright GN1 50MP mới của Samsung với kích thước điểm ảnh 1,2 micron, có thể chụp ảnh kết hợp điểm ảnh 12,5MP cho kích thước điểm ảnh 2,4 micron. Giữa các điểm ảnh lớn hơn và ổn định kiểu gimbal, hy vọng ảnh chụp sáng hơn so với điện thoại 48 MP và 64 MP.

Vivo X50 Pro vẫn giữ hệ thống micro-gimbal nhưng sử dụng cảm biến chính IMX598 48 MP, trong khi X50 tiêu chuẩn sử dụng cảm biến 48 MP với chức năng chống rung quang học tiêu chuẩn (OIS).

Những nổi bật khác ở máy ảnh trên loạt Vivo X50?

Cả Vivo X50 Pro và X50 Pro Plus cũng có máy ảnh kính tiềm vọng, cung cấp chức năng zoom lên đến 60x (có khả năng là zoom số mà không phải zoom quang hoặc zoom lai). Phiên bản X50 Pro Plus cung cấp ống kính kính tiềm vọng 13MP, trong khi mẫu X50 Pro cung cấp camera 8MP.

Mẫu X50 Pro Plus cũng có các camera ấn tượng khác như camera 32 MP với ống kính tele 2x và camera siêu rộng 13 MP. Trong khi đó, bản Pro và tiêu chuẩn cung cấp camera 13 MP với ống kính tele 2x và camera siêu rộng 8 MP. Phiên bản tiêu chuẩn cũng có camera macro 5 MP thay cho camera kính tiềm vọng.

Vivo cũng đã triển khai Super Night Mode trên tất cả các thiết bị - một điều không gây ngạc nhiên nhưng khá thú vị là sự xuất hiện của Starry Mode để chụp ảnh thiên văn như Pixel 4.

Đâu chỉ riêng máy ảnh

Vivo X50 Pro Plus chắc chắn là điểm nhấn trong loạt sản phẩm khi đi kèm cấu hình phần cứng mạnh mẽ như chip Snapdragon 865. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn và Pro đi kèm chip Snapdragon 765G. Bản tiêu chuẩn cũng có pin 4.200 mAh, trong khi bản Pro có pin 4.315 mAh và bản Pro Plus có pin 4.350 mAh. Người dùng có thể mong đợi sạc 33W trên các mẫu tiêu chuẩn và Pro, trong khi Pro Plus có hỗ trợ sạc 44W.

Các điện thoại đều có chung màn hình OLED 6,56 inch độ phân giải FHD+, nhưng tốc độ làm mới 90 Hz chỉ áp dụng cho X50 và X50 Pro, còn X50 Pro Plus có tốc độ làm mới 120 Hz. Các thông số kỹ thuật khác được chia sẻ giữa ba thiết bị bao gồm camera selfie 32MP trong phần đục lỗ và FunTouch OS 10.5 dựa trên Android 10.

Giá bán lẻ cho bản X50 tiêu chuẩn là 490 USD (11,38 triệu đồng) cho bản 8/128 GB hoặc 546 USD (12,67 triệu đồng) cho bản 8/256 GB. X50 Pro 5G có giá 602 USD (13,97 triệu đồng) cho bản 8/128 GB và 658 USD (15,27 triệu đồng) cho bản 8/256 GB. Đối với X50 Pro Plus, người dùng sẽ phải thanh toán khoản tiền 701 USD (16,27 triệu đồng).

