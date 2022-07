Vì sao Apple từ bỏ iPhone 14 mini?

Vào năm 2020, Apple sẽ công bố một chiến lược tiếp thị mới bằng cách tung ra một mẫu Mini lần đầu tiên cùng với dòng iPhone 12. Mục tiêu rất đơn giản: thu hút khách hàng mới bằng smartphone rẻ hơn và nhỏ gọn hơn do kích thước giảm. Kết quả là, hai tháng sau khi ra mắt chính thức, mẫu điện thoại này chỉ chiếm 6% tổng doanh số iPhone, buộc Apple quyết định ngừng sản xuất như một vấn đề cấp bách.

Sau đó một năm, Apple tiếp tục giới thiệu iPhone 13 Mini với hy vọng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Một lần nữa, đó là một thất bại cay đắng, thậm chí còn tệ hơn bản tiền nhiệm với chỉ 3% doanh thu. Doanh số bán hàng cho thấy rất ít người muốn có iPhone 13 Mini. Vì vậy tin đồn về việc iPhone 14 Mini không tồn tại sẽ không khiến người dùng bất ngờ.

Nhưng sau đó, tại sao người dùng lại tránh các mẫu Mini một cách có hệ thống? Một số lý do có thể giải thích vấn đề này. Đầu tiên, người dùng từ trước đến nay luôn ưa thích các mẫu cao cấp hơn trong từng dòng sản phẩm. Nhưng có lẽ lỗi tiếp thị từ phía Apple mới chính là nguyên nhân khiến mẫu Mini bị bỏ rơi.

Mỗi lần ra mắt, Apple chú trọng đến giá cả hơn hiệu năng để quảng bá smartphone của mình. Tuy nhiên, không ai bị lừa. Nếu mẫu Mini rẻ hơn các mẫu khác, nó lại cao hơn mẫu tiêu chuẩn của thế hệ trước - vốn là sản phẩm có tính hiệu quả cao hơn. Do đó, người dùng thích chọn một iPhone cũ hơn nhưng nhanh hơn và rẻ hơn so với các mẫu mới. Ví dụ, iPhone 12 Mini ít phổ biến hơn vào năm 2020 so với iPhone SE, iPhone 11 và iPhone XR.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng smartphone có màn hình nhỏ có chất lượng kém hơn so với smartphone có màn hình lớn hơn. Điều này không nhất thiết đúng, nhưng bằng chứng là người dùng thường sẽ chọn điện thoại có màn hình lớn hơn. Và có vẻ như Apple cuối cùng đã nhận được nó, vì vậy thành viên nhỏ nhất trong dòng iPhone 14 cũng có màn hình 6,7 inch.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vi-sao-apple-tu-bo-i-phone-14-mini-a561738.html