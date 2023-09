Tuổi thọ pin thực tế của dòng iPhone 15 là bao lâu?

Qua đánh giá, dòng iPhone 15 đều cung cấp thời lượng pin tốt hơn so với các phiên bản tiền nhiệm dựa trên bài kiểm tra pin thực tế. Điều này có thể là do sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn hơn và chip hiệu quả hơn.

Bảng thời lượng pin của dòng iPhone 15 cùng nhiều smartphone cao cấp khác.

Các chuyên gia công nghệ của Tom’s Guide đã đưa iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vào kiểm tra pin. Quá trình thử nghiệm được thực hiện thông qua việc lướt web liên tục trên độ sáng màn hình 150 nit. Và iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max đã vươn lên dẫn đầu. Trên thực tế, cả hai đều lọt vào danh sách điện thoại có thời lượng pin tốt nhất.

Rõ ràng, iPhone 15 Pro Max là mẫu iPhone Pro đáng mua nhất năm nay cho những ai muốn có sức mạnh bền bỉ. Qua đánh giá, chiếc flagship này có thời lượng pin lên tới 14 giờ 2 phút, ngắn hơn một chút so với iPhone 15 Plus nhưng dài hơn 20 phút so với iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max.

Điều này dễ dàng đưa iPhone 15 Pro Max mới vào danh sách điện thoại pin “trâu” nhất. Không có điện thoại cao cấp cỡ lớn nào cung cấp độ bền cao như vậy.

Kết luận

Nếu ưu tiên thời lượng pin, người dùng nên mua iPhone 15 Plus hoặc iPhone 15 Pro Max. Tất nhiên, iFan sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho những chiếc điện thoại này so với những phiên bản nhỏ hơn.

Đối với những người thích thiết kế nhỏ gọn, iPhone 15 có thời lượng sử dụng lâu hơn iPhone 15 Pro một chút. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng bình thường và không chơi game hoặc xem phim liên tục, chúng vẫn thoải mái sử dụng cả ngày.

Nguồn: [Link nguồn]