Trình làng POCO F2 Pro, giá không hề rẻ

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 13:30 PM (GMT+7)

Sau hàng loạt tin đồn, Poco F2 Pro đã chính thức được trình làng với chip xử lý Snapdragon 865, màn hình Super AMOLED 6,67 inch với giá bán không tưởng.

Năm nay, Poco F1 được các chuyên gia công nghệ nhận định là một “con thú quý hiếm”, đối đầu dòng OnePlus. Poco F2 Pro mang đến vô số cải tiến so với thế hệ đầu tiên, bắt đầu với con chip mới nhất -Snapdragon 865 và là một trong những thiết bị đầu tiên có trình điều khiển GPU cập nhật, có thể cải thiện tuổi thọ của điện thoại.

Poco F2 Pro tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất.

Thêm vào đó, chiếc smartphone này còn được tích hợp công nghệ LiquidCool 2.0, có ba lớp: than chì, graphene và cuối cùng là "Super VC". Buồng hơi này được nhà sản xuất khẳng định lớn hơn nhiều so với dòng điện thoại cạnh tranh, cho phép làm mát hiệu quả hơn. Do đó, trải nghiệm chơi game sẽ thoải mái hơn.

Các phiên bản màu.

Ngoài ra, F2 Pro còn được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 10 cùng với giao diện người dùng Poco Launcher 2.0. Đó là chưa kể, giao diện này được tích hợp sẵn Chế độ tối – Dark Mode.

Thiết kế camera selfie bật lên.

Năm nay, bộ nhớ trong của phiên bản này cũng từ mức 128GB (gấp đôi so với trước đây) và cũng có tùy chọn 256GB cho người dùng thích lưu trữ nhiều hơn. Thêm vào đó, đây còn là bộ lưu trữ UFS 3.1 nhanh, nâng cấp không ít từ từ thế hệ 2.1.

Bên cạnh chip mới, thiết lập camera mới của Poco F2 Pro sẽ vô cùng hấp dẫn người hâm mộ Poco. Camera chính của máy sử dụng cảm biến kích cỡ 1 / 1.72 inch, độ phân giải 64MP, đem lại ảnh kết quả có chất lượng 16MP.

Bố cục camera "khủng" với đầy đủ các chế độ chụp ảnh.

Chưa hết, cụm camera sau còn chứa camera zoom 2x, có cảm biến 5MP và ống kính tiêu cự 50mm; camera rộng 13 MP và camera đo độ sâu 2MP. Dù không có camera chụp cận - macro chuyên dụng nhưng camera tele sẽ đảm nhận việc đó (cho phép chụp ở khoảng cách 3 - 7cm). Đặc biệt, con chip của Snapdragon cho phép điện thoại quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình / giây. Ngoài ra, video 4K hiện có thể quay ở tốc độ 60fps.

Thiết kế toàn màn hình.

Ở mặt trước, camera selfie của POCO F2 Pro chứa cảm biến 20MP với cơ chế bật lên. Nhờ đó, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm thiết kế toàn màn hình Super AMOLED với sự hỗ trợ HDR +, cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh. Bên cạnh đó, máy quét dấu vân tay cũng đã được di chuyển xuống bên dưới màn hình, tăng tính tiện ích.

Màn hình có độ sáng ngang ngửa iPhone 11 Pro Max.

Màn hình của điện thoại có tốc độ làm mới ở tần số 60Hz tiêu chuẩn, mặc dù tốc độ thực tế có thể lên đến 180Hz. Điện thoại có chứng nhận Widevine L1, có thể phát nội dung HD từ Netflix, Amazon Prime Video và các dịch vụ khác.

Tuy rằng Poco F2 Pro không còn khe cắm thẻ nhớ microSD nhưng vẫn giữ nguyên giắc cắm tai nghe 3,5 mm, hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 với aptX HD. Cuối cùng, dung lượng pin của Poco F2 Pro đã được nâng lên 4.700mAh với khả năng sạc nhanh hơn ở công suất 30W (tăng từ công suất 18W của thế hệ trước).

Giá bán của Poco F2 Pro rất hấp dẫn.

Poco F2 Pro đã cho phép mua trực tuyến, có giá khởi điểm 500 USD (tương đương 11,66 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6 / ROM 128GB. Ngoài ra, khách hàng còn có một phiên bản khác để lựa chọn – RAM 8GB và ROM 256GB với giá chỉ 600 Euro (khoảng 15,42 triệu dồng). Điện thoại sẽ có sẵn tại AliExpress và Gearbest. Người dùng quân tâm có thể đặt hàng trước ngay hôm nay, thời gian chuyển hàng sẽ bắt đầu vào ngày 19/05.

Mức giá của máy cạnh tranh với OnePlus 8 Pro và dòng Galaxy S20.

Hiện POCO F2 Pro đã đến tới các nhà phân phối trực tuyến: Amazon, Lazada và Shopee,…. Điện thoại cũng đang được rao bán thông qua trang web chính thức Poco.net và sắp tới sẽ được bán tại các cửa hàng vật lý.

Nguồn: http://danviet.vn/trinh-lang-poco-f2-pro-gia-khong-he-re-50202013513297915.htm