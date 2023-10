Top điện thoại 5G có giá ngang iPhone 12 nhưng “ngon” hơn

Sau hơn 3 năm ra mắt, giá bán của iPhone 12 đã giảm khá nhiều nhưng vẫn ở mức cao, khởi điểm 13,49 triệu đồng cho bản 64GB. Trong khi đó, nhiều smartphone bằng tầm giá lại có cấu hình xịn mịn không kém với bộ nhớ lớn hơn, pin to hơn, camera "chất" hơn và thậm chí thiết kế hiện đại hơn.

Dưới đây là 4 smartphone 5G đáng mua hơn cả iPhone 12.

1. Xiaomi 13T 5G

Đây là chiếc smartphone 5G mới được bán ra tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Không chỉ có giá bán cạnh tranh hơn so với iPhone 12 mà máy còn có nhiều ưu điểm về hiệu năng và nhiếp ảnh. Cụ thể, Xiaomi 13T 5G được trang bị tới 2 camera 50MP - cho phép chụp ảnh đẹp ở nhiều điều kiện ánh sáng.

Hơn thế nữa, viên pin dung lượng lớn - 5000 mAh cũng giúp chủ nhân của chúng sử dụng thoải mái trong thời gian dài. Bộ nhớ lớn, lên tới 256GB cũng là một điểm cộng khác của điện thoại Xiaomi - cho phép người dùng lưu trữ nhiều tài liệu hơn thay vì bộ nhớ eo hẹp của iPhone 12.

2. Realme 11 Pro+ 5G

Ưu điểm lớn nhất của chiếc smartphone này là khả năng sạc pin cực nhanh - lên tới 100W, có thể rút ngắn thời gian sạc tối đa. So với tốc độ sạc tối đa chỉ lên tới 20W của iPhone 12, điện thoại Realme vượt trội hơn hẳn.

Chưa hết, điện thoại còn có camera chính 200MP xịn sò, cho phép chụp ảnh sắc nét hơn nhiều "đối thủ" cùng tầm giá, bao gồm cả iPhone 12. Hiệu năng đến từ chip MediaTek bên trong và RAM 12GB cũng sẽ không khiến người dùng thất vọng. Máy có thể chơi tốt nhiều tựa game và ứng dụng nặng. Cuối cùng, viên pin 5000 mAh dư sức sử dụng trong cả ngày.

3. Galaxy Z Flip 4

Sau khi được giảm giá liên tiếp, mức giá của Galaxy Z Flip 4 đã xuống mức phải chăng hơn. Vì thế, những fan Android muốn có trải nghiệm mới lạ có thể thử sử dụng chiếc điện thoại màn hình gập này. Khi gập lại, điện thoại rất gọn, dễ dàng đút túi. Khi sử dụng kèm ốp có thể trở thành phụ kiện thời trang hiện đại, tinh tế.

Ngoại trừ tuổi thọ pin yếu (chỉ có pin 3.700 mAh), máy có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của người dùng, bao gồm cả chụp ảnh "sống ảo" và lướt mạng xã hội với cụm camera sau kép 12MP và màn hình có tốc độ làm mới cao - 120Hz.

4. Realme 11 Pro 5G

Thực tế, Realme 11 Pro 5G chính là phiên bản giá phải chăng, cấp thấp hơn so với "người anh em" Realme 11 Pro+ 5G. Ở thiết kế, sản phẩm không khác so với phiên bản Plus với viền màn hình mỏng, chi tiết "đục lỗ" cũng như vòng camera sau lớn - rất nổi bật khi cầm trên tay.

Và mặc dù có giá bán thấp hơn nhưng máy cũng có camera chính 100MP, có thể chụp ảnh sống động và sắc nét; viên pin 5.000 mAh - thoải mái dùng cả ngày. Đồng thời, hiệu năng từ chip MediaTek Dimensity 7050 5G cũng cho trải nghiệm mượt mà ở nhiều tác vụ.

