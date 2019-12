Top 10 smartphone phổ biến nhất quý 3, iPhone XR vẫn giữ ngôi vương

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Trang tin công nghệ Phone Arena đã tổng hợp ra 10 điện thoại thông minh phổ biến nhất trên thế giới trong quý 3.

Trong kỷ nguyên của điện thoại có giá bán ngày một cao, dữ liệu mới nhất từ ​​Counterpoint Research cho thấy mức giá thấp hơn rất quan trọng. Chiếc điện thoại phổ biến nhất trên thế giới trong quý thứ ba (từ tháng 7 - 9) là iPhone XR của Apple. Trên thực tế, thiết bị này đã đứng đầu danh sách kể từ khi được bán ra lần đầu tiên trong quý IV năm 2018. Mặc dù phiên bản này đã được thay thế vào tháng 9 bởi iPhone 11 nhưng chính iPhone XR cũng được hưởng lợi do giảm giá vào tháng 9.

iPhone XR.

iPhone XR chiếm 3% thị trường toàn cầu trong quý thứ ba, sau đó là Samsung Galaxy A10 với 2,6%. Samsung đã gây được tiếng vang lớn với dòng Galaxy A tầm trung của mình, cung cấp các thiết bị cầm tay giá thấp hơn với camera tốt và pin dung lượng lớn hơn. Galaxy A50 với thiết lập ba camera, pin lớn 4000mAh và bộ nhớ trong 128 GB đứng thứ ba với 1,9% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu.

Điện thoại tầm trung đang thống trị top 10

Ở vị trí thứ tư, iPhone 11 và Oppo A9 chiếm 1,6% thị phần thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 3. iPhone 11 mang đến một camera cực rộng, thời lượng pin tốt, màn hình Liquid Retina 6,1 inch và chip A13 Bionic mạnh mẽ cho phiên bản 64 GB. Oppo A5s (1,5%), Samsung Galaxy A20 (1,4%), Oppo A5 (1,3%) và Xioami Redmi 7A (1,2%) lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 đến thứ 9.

Ở vị trí thứ mười trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 9 là Huawei P30. Sản phẩm chủ yếu tập trung vào camera trên 1,1% thị trường toàn cầu. Loạt Huawei P30 là dòng sản phẩm chủ lực cuối cùng của nhà sản xuất được cấp phép sử dụng phiên bản dịch vụ Google Play của Android.

Top 10 smartphone được yêu thích nhất quý 3.

Huawei đã có một quý thứ ba khá sôi động. Sức tăng trưởng của hãng được thúc đẩy bởi sự gia tăng lòng yêu nước trong những người tiêu dùng Trung Quốc. Cho rằng công ty đang bị Mỹ bắt nạt, doanh số bán điện thoại Huawei ở Trung Quốc đã tăng 66% đáng kinh ngạc trong giai đoạn này. Trong nước, thị phần của công ty là 42,4% trong quý 3. Điều đó đồng nghĩa với việc cứ 1000 điện thoại thông minh được bán ra tại Trung Quốc trong giai đoạn này, 424 trong số chúng được sản xuất bởi Huawei.

Top 10 smartphone này chiếm 17% tổng doanh số điện thoại thông minh toàn cầu trong thời gian ba tháng, tăng từ 15% trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do người tiêu dùng nhạy cảm hơn với giá bán, doanh thu của chúng mang lại giảm 30% so với năm trước. Một phần lý do cho sự phát triển của smartphone tầm trung là vì nhiều trong số chúng có các tính năng (3 camera và máy quét vân tay trong màn hình) vốn chỉ thuộc về các đơn vị cao cấp có giá cao hơn.

Các nhà sản xuất ghi nhận lợi nhuận đã giảm 11% trong quý thứ ba so với năm ngoái. Hãng nghiên cứu Counterpoint cũng đưa ra dự đoán các thiết bị tầm trung sẽ tiếp tục thống trị thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong thời gian tới, một số điện thoại 5G tầm trung sẽ xuất hiện trong danh sách trong tương lai gần. Thậm chí, rất có thể năm tới sẽ có smartphone có màn hình gập lại giá tầm trung.

