Top 10 những người giàu nhất thế giới năm 2024, sốc với top 1

Năm 2023 là một năm tuyệt vời đối với các tỷ phú trên hành tinh. Tài sản của những người giàu nhất thế giới vẫn tiếp tục tăng trưởng bất chấp thị trường chứng khoán toàn cầu biến động, bất ổn chính trị và lạm phát kéo dài.

Theo Forbes, hiện có tổng cộng 2.781 tỷ phú - con số lớn nhất lịch sử, nhiều hơn 141 người so với năm ngoái và nhiều hơn 26 người so với kỷ lục được thiết lập vào năm 2021. Tổng giá trị tài sản của các tỷ phú này lên tới 14,2 nghìn tỷ USD, tăng 2 nghìn tỷ USD so với năm 2023. 2/3 số thành viên trong danh sách có giá trị hơn một năm trước; chỉ có 1/4 là thấp hơn.

Để tính được giá trị tài sản của các tỷ phú, các chuyên gia đã sử dụng giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái từ ngày 8/3/2024. Dưới đây là danh sách top 10 tỷ phú trên thế giới và giá trị tài sản ròng được cập nhật vào ngày 5/4/2024.

1. Bernard Arnault - 233 tỷ USD

Ông Bernard Arnault (75 tuổi) đang là người giàu nhất thế giới. Vị tỷ phú này đứng đầu đế chế LVMH gồm 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, bao gồm Louis Vuitton và Sephora.

LVMH đã mua lại hãng kim hoàn Tiffany & Co của Mỹ vào năm 2021 với giá 15,8 tỷ USD. Đây được xem là thương vụ mua lại thương hiệu xa xỉ lớn nhất từ ​​​​trước đến nay.

Công ty cổ phần Agache của Arnault hỗ trợ công ty đầu tư mạo hiểm Aglaé Ventures, công ty có các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp như Netflix và công ty mẹ ByteDance của TikTok.

2. Elon Musk - 195 tỷ USD

Elon Musk đồng sáng lập sáu công ty, bao gồm hãng sản xuất ô tô điện Tesla, nhà sản xuất tên lửa SpaceX và công ty khởi nghiệp đào hầm Boring Company.

SpaceX được thành lập vào năm 2002, trị giá lên tới 750 triệu USD; giá cổ phiếu SpaceX đã tăng gấp 5 lần giá trị trong 4 năm. Vào năm 2022, Elon Musk đã mua Twitter với giá 44 tỷ USD, sau khi cố gắng rút lui khỏi thương vụ này. Ông sở hữu khoảng 74% cổ phần công ty, Twitter đã có tên mới - X.

3. Jeff Bezos - 194 tỷ USD

Jeff Bezos thành lập "gã khổng lồ" thương mại điện tử Amazon vào năm 1994 tại nhà để xe ở Seattle. Ông sở hữu The Washington Post và Blue Origin, một công ty hàng không vũ trụ đang phát triển tên lửa. Vào tháng 11/2022, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Bezos cho biết, ông có kế hoạch cho đi phần lớn tài sản của mình.

4. Mark Zuckerberg - 177 tỷ USD

Vào năm 2004, khi mới 19 tuổi, Mark Zuckerberg đã tạo ra Facebook. Vị tỷ phú này đã đưa Facebook ra công chúng vào năm 2012; hiện ông sở hữu khoảng 13% cổ phần của công ty.

Facebook đã đổi tên thành Meta vào năm 2021 để chuyển trọng tâm của công ty sang metaverse. Trước đó, vào năm 2015, Zuckerberg và vợ - Priscilla Chan đã cam kết sẽ cho đi 99% cổ phần Meta của mình trong suốt cuộc đời.

5. Larry Ellison - 141 tỷ USD

Larry Ellison là chủ tịch, giám đốc công nghệ và đồng sáng lập của "gã khổng lồ" phần mềm Oracle. Hiệu tại, ông chỉ sở hữu dưới 40%. Ông đã từ bỏ vai trò CEO của Oracle vào năm 2014 sau 37 năm nắm quyền.

Oracle đã phát triển một phần thông qua việc liên tục mua lại các công ty phần mềm, thương vụ lớn nhất trị giá tới 28,3 tỷ USD.

Vào năm 2020, Ellison đã chuyển hẳn đến đảo Lanai của Hawaii, nơi ông đã mua gần như toàn bộ vào năm 2012 với giá 300 triệu USD.

Ellison đã ở trong hội đồng quản trị của Tesla từ tháng 12/2018 - tháng 8/2022. Ông vẫn sở hữu khoảng 15 triệu cổ phiếu của hãng ô tô điện.

6. Warren Buffett - 133 tỷ USD

Được mệnh danh là “Nhà tiên tri xứ Omaha”, Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại.

Buffett điều hành Berkshire Hathaway, công ty sở hữu hàng chục công ty, bao gồm công ty bảo hiểm Geico, nhà sản xuất pin Duracell và chuỗi nhà hàng Dairy Queen. Là con trai của một nghị sĩ Mỹ, ông đã mua cổ phiếu lần đầu năm 11 tuổi và nộp thuế lần đầu năm 13 tuổi. Ông đã cam kết sẽ quyên góp hơn 99% tài sản của mình. Cho đến nay, ông đã quyên góp hơn 56 tỷ USD, chủ yếu thông qua Quỹ Gates và các quỹ từ thiện của các con.

7. Bill Gates - 128 tỷ USD

Bill Gates đã đa dạng hóa tài sản của mình từ công ty phần mềm Microsoft thành hàng chục cổ phần, trong đó có công ty xử lý chất thải Republic Services và nhà sản xuất máy kéo Deere & Co.

Vị tỷ phú này là một người đam mê máy tính từ khi còn trẻ, đã bỏ học Harvard để đồng sáng lập Microsoft với Paul Allen (mất năm 2018) vào năm 1975, với hy vọng tận dụng sự phổ biến của máy tính cá nhân.

Tính đến tháng 3/2020, khi rời khỏi hội đồng quản trị Microsoft, ông sở hữu khoảng 1,3% cổ phần của công ty máy tính và phần mềm.

8. Steve Ballmer - 121 tỷ USD

Steve Ballmer là cựu CEO nổi tiếng của Microsoft, đã lãnh đạo công ty từ năm 2000 - 2014. Ông gia nhập Microsoft vào năm 1980 với tư cách là nhân viên số 30 sau khi bỏ học chương trình MBA của Stanford.

Ballmer điều hành Microsoft với tư cách là Giám đốc điều hành sau sự cố dot-com đầu tiên và thông qua những nỗ lực bắt kịp Google về khả năng tìm kiếm và Apple về điện thoại di động.

Năm 2014, sau khi nghỉ hưu ở Microsoft, ông đã mua đội bóng Los Angeles Clippers của NBA với giá 2 tỷ USD; Forbes hiện định giá đội bóng này ở mức 4,65 tỷ USD.

9. Mukesh Ambani - 116 tỷ USD

Mukesh Ambani làm chủ tịch và điều hành Reliance Industries trị giá 110 tỷ USD (doanh thu) trong lĩnh vực hóa dầu, dầu khí, viễn thông, bán lẻ và dịch vụ tài chính.

Reliance được thành lập bởi người cha quá cố Dhirubhai Ambani, một nhà kinh doanh sợi vào năm 1966 với tư cách là một nhà sản xuất dệt may nhỏ. Sau khi cha mất vào năm 2002, Ambani và em trai Anil đã chia nhau đế chế của gia đình.

Ambani đang biến Reliance thành năng lượng xanh. Công ty sẽ đầu tư 80 tỷ USD trong vòng 10-15 năm tới vào năng lượng tái tạo và xây dựng một khu phức hợp mới bên cạnh nhà máy lọc dầu của mình.

10. Larry Page - 114 tỷ USD

Larry Page đã từ chức Giám đốc điều hành của Alphabet, công ty mẹ của Google vào năm 2019 nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị và cổ đông kiểm soát.

Ông đồng sáng lập Google vào năm 1998 cùng với Tiến sĩ Stanford và Serge Brin khi còn là nghiên cứu sinh. Cùng với Serge Brin, Larry Page đã phát minh ra thuật toán PageRank của Google, giúp hỗ trợ công cụ tìm kiếm.

