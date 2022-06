Tổng thống Mỹ - Joe Biden bất ngờ dành lời khen cho Apple

Vào thứ Bảy tuần trước, các nhân viên tại Apple Store, nằm tại Towson Town Center, Maryland (Mỹ) đã bỏ phiếu để thành lập một công đoàn, trở thành cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple thành lập công đoàn. Sau cuộc bỏ phiếu, các công nhân đã được Tổng thống Mỹ đương nhiệm – Joe Biden gửi lời chúc mừng về động thái này.

Apple Store tại Towson Town Center, Maryland (Mỹ)

Tuyên bố trước giới truyền thông vào hôm thứ hai vừa qua, ông khẳng định: "Tôi tự hào về họ. Những người lao động có quyền xác định họ sẽ làm việc hay không làm việc trong điều kiện nào. Nhờ có sự hợp tác, mọi người sẽ đều có điều kiện làm việc tốt hơn, tạo ra các sản phẩm tốt hơn.”

Trong cuộc bỏ phiếu tại Maryland vào hôm thứ Bảy, các nhân viên đã bỏ 65 phiếu ủng hộ, 33 phiếu chống lại công đoàn, phù hợp với kỳ vọng. Trước đó, các cửa hàng Apple Store khác cũng đã cố gắng tổ chức công đoàn, chẳng hạn như các địa điểm ở New York và Atlanta, nhưng chỉ Apple Store tại Towson Town Center bỏ phiếu thành lập công đoàn thành công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Công đoàn là một phần trong nỗ lực kéo dài cả năm của các nhà tổ chức, những người đã phối hợp với International Association of Machinists and Aerospace Workers (Tạm dịch: Hiệp hội Thợ máy và Công nhân Hàng không Vũ trụ Quốc tế) để thành lập Coalition of Organized Retail Employees – CORE (Tạm dịch: Liên minh các nhân viên bán lẻ có tổ chức).

