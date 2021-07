Tính năng hot nhất iPhone 12 tại Mỹ sắp được lan rộng

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Apple cần nhiều nhà cung cấp linh kiện 5G hơn do họ có kế hoạch đưa chức năng mmWave 5G đến các khu vực bên ngoài Mỹ đối với dòng iPhone 13.

Báo cáo mới nhất từ Digitimes cho biết, Apple hiện đang làm việc với 5 nhà cung cấp khác nhau cho các thành phần Antenna-in-Package (AiP) mmWave 5G của dòng iPhone 13. Con số này đã tăng lên so với dòng iPhone 12 do công ty có kế hoạch hỗ trợ mmWave 5G ở nhiều khu vực hơn.

Mỗi chiếc iPhone với mmWave 5G cần có bốn kiểu AiP, điều này khiến cho việc sản xuất smartphone trở nên phức tạp hơn, dẫn đến sự cần thiết phải có thêm nhà cung cấp.

Vào năm ngoái, các mẫu iPhone 12 là những chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ mạng 5G mmWave và Sub 6 GHz. Mạng Sub 6 GHz cung cấp tốc độ tăng khoảng 2 đến 5 lần so với 4G. So với mmWave, Sub 6 GHz có thể chậm hơn, nhưng cho phép dễ dàng truy cập với phạm vi sóng rộng lớn. Kết nối mmWave cho phép tốc độ đa gigabit, nhưng nó chỉ có sẵn ở một số khu vực nhất định và để đạt được tốc độ như vậy, người dùng nên ra ngoài.

Đối với iPhone 12, mmWave chỉ có ở Mỹ. Các mẫu iPhone 12 được bán ở đó có một dải ăng-ten đặc biệt ở bên cạnh, cho phép kết nối 5G nhanh hơn trên điện thoại. Verizon là mạng đầu tiên hỗ trợ tính năng mới khi ra mắt. Nhưng với iPhone 13, Apple được cho là đưa mmWave đến nhiều khu vực hơn, với 60% tổng số iPhone 13 được bán ra sẽ hỗ trợ mmWave.

Được biết, ngoài 5G, dòng iPhone 12 cũng gây chú ý với việc đi kèm chip A14 Bionic và thiết lập camera 12 MP. Chính 5G và chip A14 Bionic đã giúp dòng iPhone 12 bán rất chạy và thậm chí có thể giúp vượt qua kỷ lục trước đó về số iPhone bán ra nhiều nhất trong một năm của Apple, nơi iPhone 6 vẫn đang nắm giữ.

Nguồn: http://danviet.vn/tinh-nang-hot-nhat-iphone-12-tai-my-sap-duoc-lan-rong-502021379582559.htmNguồn: http://danviet.vn/tinh-nang-hot-nhat-iphone-12-tai-my-sap-duoc-lan-rong-502021379582559.htm