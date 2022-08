Tin vui: iPhone 14 Pro sẽ không bị tăng giá

Kể từ dòng iPhone 13, dung lượng lưu trữ tối thiểu của iPhone đã tăng từ 64 GB lên 128 GB. Và theo báo cáo của TrendForce gần đây nói rằng các mẫu Pro của dòng iPhone 14 sẽ có bộ nhớ trong tối thiểu 256 GB.

Bộ nhớ trong khởi điểm cao hơn chỉ là một trong những khác biệt giữa các mẫu Pro với tiêu chuẩn mà Apple áp dụng với hy vọng thúc đẩy nhiều người dùng chọn iPhone đắt tiền hơn. Apple dự kiến trang bị cho các mẫu Pro chip A16 Bionic hoàn toàn mới, trong khi các mẫu thường sử dụng chip A15 Bionic cũ hơn. Chip cũ hơn được TSMC chế tạo bằng cách sử dụng quy trình sản xuất 5nm thế hệ thứ hai, trong khi A16 Bionic sẽ được sản xuất bằng quy trình 4nm. Quy trình càng nhỏ, lượng bóng bán dẫn trong chip càng cao. Điều này có nghĩa chip A16 Bionic chứa hơn 15 tỷ bóng bán dẫn trong tiền nhiệm của nó, giúp chip mới mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Các điểm khác biệt khác bao gồm phần khoét lỗ hình chữ “i” trong các mẫu Pro để thay thế notch vẫn còn trên các thiết bị không phải Pro. Các mẫu Pro cũng sẽ có camera sau rộng 48 MP với khả năng quay phim 8K thay vì 12 MP trên các mẫu không phải Pro. Trong khi tất cả các thành viên iPhone 14 đều có 6GB RAM, bản Pro sử dụng chip RAM LPDDR5 nhanh hơn so với RAM LPDDR4X có trên các biến thể thường.

Bên cạnh việc có màn hình ProMotion 120Hz, các mẫu iPhone 14 Pro cũng sẽ đi kèm với màn hình luôn bật hiển thị ngày, giờ và các tiện ích từ màn hình khóa, cùng với phần trăm tuổi thọ pin vừa trở lại trên iOS 16 beta mới nhất.

Apple dự kiến ​​sẽ giới thiệu dòng iPhone 14 sau hơn 4 tuần nữa, với giá trung bình của dòng sản phẩm này sẽ tăng 15% do sự xuất hiện của iPhone 14 Max 6,7 inch thay thế cho iPhone 5,4 inch nhỏ hơn. Lý do khác cho việc tăng giá là do giá của các mẫu iPhone 14 Pro dự kiến sẽ tăng, có thể bắt đầu từ 1.099 USD cho iPhone 14 Pro và 1.199 USD cho mẫu iPhone 14 Pro Max, cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của iPhone 13 Pro và 13 Pro Max.

Vấn đề là mức giá đồn đại 1.099 USD và 1.199 USD cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max tương ứng sẽ khớp với giá cho biến thể 256 GB của iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Nếu Apple quyết định cung cấp 256 GB như là cấu hình cơ bản của các mẫu Pro, điều đó có nghĩa giá thực sự giữ nguyên cho iPhone 14 và 14 Pro Max.

Tóm lại, Apple có thể sẽ tăng chi phí trung bình của dòng iPhone 14 bằng cách thay thế iPhone 13 mini có giá thấp nhất bằng iPhone 14 Max đắt hơn, đồng thời loại bỏ mẫu Pro có giá thấp nhất bằng mẫu tiêu chuẩn với bộ nhớ trong 256 GB. Đồng thời, Apple vẫn giữ nguyên giá cho các biến thể 256 GB, 512 GB và 1 TB.

