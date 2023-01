Tất tần tật các tháng tốt và tệ nhất để mua iPhone

Thời điểm tốt nhất để mua iPhone phụ thuộc vào thiết bị mà người dùng muốn mua, ngay cả khi nó còn trong danh mục sản phẩm Apple hoặc thông qua nền tảng bên thứ ba. Có những phần cần tính đến như trạng thái của pin, sản phẩm, số năm nó có mặt trên thị trường cũng như trạng thái của màn hình và khung máy.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem phân tích về các mẫu iPhone tồn tại cho đến ngày nay, để người dùng biết ngày tốt nhất để mua iPhone. Chúng được cấu trúc thành các phần như bên dưới:

- iPhone SE: Đây là một trong những sản phẩm dễ mua nhất vì iPhone SE chỉ giảm giá khi có phiên bản mới mà không phải hàng năm. Nhìn chung, các mẫu iPhone SE luôn ra mắt vào mùa xuân. Lần gần đây nhất nó được làm mới là năm 2022, ra mắt sau 2 năm kể từ iPhone SE thế hệ thứ hai xuất hiện năm 2020.

- iPhone mới nhất: Ở đây đang đề cập đến các mẫu iPhone 14 và 14 Pro, với hai điểm cần lưu ý khi mua thiết bị này. Trước hết, khi những chiếc iPhone đã được ra mắt một thời gian dài (vài tháng), các mẫu iPhone bắt đầu có giá trị rẻ hơn. Mặt khác, thời điểm tồi tệ nhất để mua iPhone là những tháng mùa hè vì thế hệ mới ra mắt vào giữa tháng 9, do đó iPhone sẽ mất giá vì nó trở thành thiết bị cũ.

- Những sản phẩm cũ nhưng vẫn được Apple bày bán: Điều này đang đề cập đến các mẫu như iPhone 12 hoặc iPhone 13. Mặc dù chúng vẫn nằm trong danh mục sản phẩm mà Apple bày bán nhưng không còn là thiết bị mới nhất, do đó chúng có giá thấp hơn không chỉ so với giá khi ra mắt mà còn có thể mua trên các nền tảng thứ ba hoặc trên thị trường đồ cũ. Về tháng tốt nhất để mua iPhone cũ là 9, 10, 11 và 12, trong khi các tháng mùa Xuân và mùa Hẹ được cho là tồi tệ nhất do gần iPhone mới.

- Và cuối cùng là tất cả các mẫu iPhone không còn được Apple bày bán trong danh mục sản phẩm của họ, đó là iPhone X, Xs, iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro và iPhone 13 Pro. Về cơ bản, Apple không bán chính thức, do đó cách tốt nhất để mua thiết bị là khi người dùng thấy các ưu đãi giảm giá phù hợp và khi thiết bị ở tình trạng phần cứng và hỗ trợ phần mềm tốt. Dựa trên các phân tích, dòng iPhone 11 rất sáng giá khi chúng vẫn đáp ứng hỗ trợ phần mềm khoảng tối thiểu 2 năm nữa từ Apple.

Giá của những sản phẩm này rất khác nhau, đặc biệt là vì mỗi công ty, nền tảng hoặc người dùng có thể đặt giá mà họ cho là phù hợp. Tuy nhiên, thời điểm tồi tệ nhất để không mua thiết bị là tháng 6, vì đây là lúc mà các phiên bản iOS mới ra mắt, do đó giá của chúng sẽ bắt đầu giảm xuống do sắp kết thúc chu kỳ cập nhật.

