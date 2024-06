Sạc không dây liệu có hại cho pin iPhone?

Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao mọi người không nên lo lắng khi sử dụng sạc không dây iPhone và những ảnh hưởng lâu dài của nó đối với pin như thế nào.

Sạc không dây đang ngày càng phổ biến.

Vì sao sạc không dây nhanh nóng?

Về cơ bản, bản thân sạc không dây không gây hại cho pin iPhone hoặc làm giảm tình trạng pin, nhưng có những tác dụng phụ có thể góp phần khiến pin xuống cấp so với sạc bằng phích cắm, chẳng hạn như sạc không dây tạo ra nhiều nhiệt hơn sạc cắm, điều này không tốt cho pin và có thể làm giảm tuổi thọ.

Sạc không dây vô hại khi làm pin xuống cấp và không khác gì so với phương pháp sạc cắm truyền thống. Mặc dù vậy, khi so sánh với sạc không dây, sạc không dây sẽ tạo ra nhiều nhiệt hơn. Nhiệt độ làm pin lithium-ion bị mòn, khiến việc sạc không dây kém hơn một chút so với sạc có dây.

Vậy tại sao sạc không dây lại tạo ra nhiều nhiệt hơn? Điều này vì sạc không dây kém hiệu quả hơn trong việc truyền năng lượng mà nó lấy từ ổ cắm đến thiết bị. Theo Hiệp hội sạc không dây, bộ sạc không dây chỉ có thể đạt được hiệu suất sạc khoảng 70%, mặc dù kết quả trong thế giới thực có thể tạo ra hiệu suất thậm chí còn kém hiệu quả hơn.

Điều này một phần là do cách hoạt động của sạc không dây. Bộ sạc không dây và smartphone đều có cuộn dây cung cấp năng lượng cho điện thoại. Các cuộn dây trong cả bộ sạc và thiết bị cần phải được căn chỉnh để đạt được hiệu quả sạc tối đa.

Các công nghệ như MagSafe giúp việc sạc không dây iPhone tốt hơn.

Nếu các cuộn dây không được căn chỉnh hoàn hảo, năng lượng không chỉ bị lãng phí mà còn góp phần khiến quá trình sạc chậm hơn và tạo ra nhiều nhiệt hơn. Rất may, vấn đề này đã được giảm bớt với tính năng sạc không dây MagSafe và Qi2, vốn cả hai đều sử dụng nam châm để căn chỉnh bộ sạc và thiết bị một cách hoàn hảo.

Năng lượng không được cung cấp cho smartphone sẽ chuyển thành nhiệt và làm cho iPhone nóng lên, từ đó làm cho pin nóng và khiến pin bị xuống cấp. Sử dụng các vỏ bảo vệ dày sẽ khiến điều này càng trở nên tồi tệ hơn vì nhiệt không thoát ra nhanh chóng, khiến iPhone bị nóng trong thời gian dài hơn.

Mọi thứ không quá tệ

Tin vui là nhiệt độ không phải là vấn đề lớn đối với iPhone ngay cả khi người dùng đang sử dụng bộ sạc không dây không phải MagSafe. Điều này là do iPhone chỉ sạc ở tốc độ sạc 7,5W khi được sạc bằng bộ sạc không dây không tương thích với MagSafe. Một lượng điện năng nhỏ như vậy không tạo ra nhiều nhiệt là nguyên nhân chính khiến người dùng iPhone không phải lo lắng về việc pin bị xuống cấp quá nhanh do sạc không dây.

Dẫu vậy, để sạc pin một cách tốt hơn và bảo vệ sức khỏe pin iPhone, người dùng cần thực hiện một số biện pháp như đề cập dưới đây:

- Đảm bảo bật tính năng Optimized Battery charging trên iPhone bằng cách đi tới Settings > Battery.

- Nếu sở hữu iPhone 15, hãy đảm bảo chọn tùy chọn 80% Limit để iPhone chỉ sạc tối đa 80% bằng cách đi tới Settings -> Battery -> Charging Optimization.

- Sử dụng bộ sạc không dây tương thích với MagSafe.

Điều chỉnh việc sạc sẽ giúp tối ưu hóa khả năng sạc của pin iPhone.

- Đừng để pin iPhone giảm xuống dưới mức sạc 20%. Hãy sạc thiết bị thường xuyên trong ngày để duy trì phần trăm pin trên 20%. Tránh sạc qua đêm cũng có thể giúp bảo vệ sức khỏe của pin.

- Tránh sử dụng thiết bị và thực hiện các tác vụ tiêu tốn nhiều năng lượng như chơi game trong khi thiết bị đang sạc.

- Nếu sử dụng ốp lưng iPhone siêu bền, hãy đảm bảo tháo nó ra trước khi sạc thiết bị.

- Cập nhật iPhone lên phiên bản iOS mới nhất để tránh lỗi và sự cố hao pin.

- Tắt các tính năng không sử dụng và tắt Background App Refresh đối với các ứng dụng người dùng không sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh đó, nếu lo lắng iPhone bị quá nóng khi sạc thì người dùng có thể sử dụng bộ sạc không dây có quạt làm mát tích hợp sẵn.

