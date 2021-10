Smartphone 5G của Xiaomi cho Samsung và Apple hít khói

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc, Xiaomi, lại tiếp tục tự hào với thành tích vừa đạt được trước các đối thủ chính của mình.

Các nhà phân tích tại Strategy Analytics đã xếp hạng Xiaomi ở vị trí đầu tiên về số lượng smartphone 5G được cung cấp cho thị trường Trung và Đông Âu trong quý 3/2021. Thị phần của Xiaomi khá ấn tượng khi chiếm đến 41,8%. Điều này có nghĩa gần như cứ mỗi hai chiếc smartphone 5G bán ra ở Châu Âu thì có một chiếc mang logo của Xiaomi.

Để hiểu được thành công mà Xiaomi đã đạt được trong việc chinh phục phân khúc smartphone 5G, hãy nhớ rằng cách đây 1 năm, thị phần của họ chỉ là 4,3%. Các nhà phân tích dự đoán rằng Xiaomi sẽ xưng vương trên thị trường smartphone 5G ở Trung và Đông Âu vào cuối năm 2021, nhưng nó đã xảy ra sớm hơn. Chưa dừng lại ở đó, giới phân tích cho rằng sẽ không một đối thủ nào có thể đẩy Xiaomi khỏi vị trí dẫn đầu mảng smartphone 5G ở khu vực này vào năm 2022. Giới chuyên gia hoàn toàn tin tưởng điều này nhất là khi Huawei đã sụp đổ và các mẫu như Xiaomi Mi 11 hay Redmi Note 9T 5G đều rất ấn tượng.

Vị trí thứ hai trong danh mục smartphone 5G ở Châu Âu thuộc về Apple với 26% thị phần nhờ vào dòng iPhone 12. Ở vị trí thứ ba thuộc về Samsung với 11,5% thị phần và con số này thấp hơn 3 lần so với một năm trước đó (34,3%). Vị trí thứ tư của Realme có thể coi là một thành công khi hãng kiểm soát 7,9% thị trường smartphone 5G ở Trung và Đông Âu. Để so sánh, một năm trước đó, thị phần của Realme chỉ là 0,9%. OnePlus cũng nằm trong Top 5, với các thiết bị 5G chiếm 2,5% thị trường, thấp hơn 1,8% so với một năm trước đó.

Yiwen Wu, Nhà phân tích cấp cao tại Strategy Analytics, cho biết “Xiaomi dự kiến ​​sẽ duy trì vị trí dẫn đầu ở khu vực Trung và Đông Âu trong cả năm 2021. Xiaomi đang tận dụng sự vắng mặt của Huawei cũng như danh mục smartphone 5G giá thấp chất lượng cao của riêng mình, chẳng hạn như Redmi Note 9T 5G và Mi 11 5G”.

