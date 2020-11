Smartphone 5G chưa phát triển hết, Apple và Google đã nghiên cứu 6G

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 15:00 PM (GMT+7)

Apple và Google đã tham gia nhóm mạng 6G mặc dù cả hai chỉ mới ra mắt điện thoại 5G được vài tháng.

Mạng 5G ngày càng trở thành tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh và Google và Apple chỉ mới ra mắt điện thoại thông minh iPhone 12 5G và Pixel 4A 5G mới nhất được vài tháng. Nhưng mặc dù vậy, cả hai “gã khổng lồ” công nghệ đều đã tham gia “Liên minh G tiếp theo”.

Cả iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max đều được tích hợp 5G.

Thế hệ mạng tiếp theo đã được phát triển ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Mạng 6G được cho là nhanh hơn từ 100 thậm chí đến 500 lần so với mạng 5G. Với việc cả Google và Apple đều tham gia vào nhóm mạng 6G mới, chúng ta có thể mong đợi iPhone 6G và Pixel 6G cũng sẽ thành hiện thực trong một vài năm tới. Theo báo cáo của PhoneArena, Next G Alliance sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tuần tới và sẽ do Liên minh các giải pháp ngành viễn thông (ATIS) dẫn đầu.

ATIS là một công ty liên kết thương mại ở Bắc Mỹ, trước đây đã từng làm việc với các chuỗi cung ứng an toàn, thiết bị trợ thính, cuộc gọi tự động, v.v. Mục tiêu chính của nhóm là “nâng cao vị thế dẫn đầu công nghệ di động Bắc Mỹ trong mạng 6G và hơn thế nữa trong thập kỷ tới, đồng thời xây dựng dựa trên sự phát triển lâu dài của 5G”. Cả Apple và Google đều tham gia cùng các công ty công nghệ khác như Charter Communications, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Keysight Technologies, LG Electronics, Mavenir, MITER và VMware.

Apple và Google đã sẵn sàng tham gia mạng 6G.

Theo ghi chú chính thức từ Next G Alliance, “Trong khi thế giới đang khám phá những cơ hội sẽ soi đường cho mạng 6G, Mỹ phải có hành động kịp thời và quan trọng để đảm bảo vị trí dẫn đầu không thể nghi ngờ trong đổi mới và phát triển mạng 6G.”

Giám đốc điều hành Susan Miller ATIS cũng nói thêm rằng “Các mô hình lãnh đạo cũ sẽ không phát huy tác dụng trong tương lai mới này theo bối cảnh địa chính trị. Nếu Mỹ thực sự muốn khẳng định vai trò lãnh đạo của mình, thì Mỹ sẽ phải hành động theo một cách mới. "

Nguồn: http://danviet.vn/smartphone-5g-chua-phat-trien-het-apple-va-google-da-nghien-cuu-6g-50202017111...Nguồn: http://danviet.vn/smartphone-5g-chua-phat-trien-het-apple-va-google-da-nghien-cuu-6g-502020171114582650.htm