Sau 2 năm, MacBook Pro 16 inch 2021 xịn hơn bản 2019 cỡ nào?

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

MacBook Pro 16 inch mới năm nay có gì tốt hơn so với MacBook Pro 16 inch 2019?

Giờ đây, Apple đã tiếp tục đưa chip xử lý Silicon vào phiên bản MacBook Pro 16 inch với phiên bản M1 Pro và M1 Max. Giống như MacBook Pro 13 inch M1, MacBook Pro 16 inch mới mang tới cải tiến hiệu suất rất lớn so với thế hệ trước. Cùng đi vào so sánh MacBook Pro 16 inch 2021 và MacBook Pro 16 inch 2019 xem có gì khác biệt.

Kích thước vật lý

Thiết kế MacBook Pro 16 inch 2021 có cạnh phẳng.

Thực tế, MacBook Pro 16 inch 2019 chip Intel là một thiết bị khá lớn nhưng vẫn mỏng hơn so với nhiều máy tính xách tay khác trên thị trường. Mặt khác, với MacBook Pro 16 inch chip Silicon, Apple đã nâng kích thước vật lý lớn hơn một chút nhưng không đáng kể.

So sánh về màn hình

Phiên bản MacBook Pro 16 inch cách đây 2 năm được đánh giá rất cao nhờ việc thu gọn viền màn hình. Thiết bị cải thiện độ phân giải từ 3.072 lên 1.920 pixel, mang lại mật độ điểm ảnh tốt hơn - 226 pixel/ inch.

Trong phiên bản MacBook Pro 16 inch mới, “Táo Khuyết” đã thực hiện một số nâng cấp quan trọng cho màn hình: 16,2 inch vời viền chỉ dày 3,5 mm, độ phân giải cao hơn ở mức 3.456 x 2.234 pixel, nâng mật độ điểm ảnh từ 226ppi lên 254ppi.

MacBook Pro 16 inch 2021 thay đổi hoàn toàn về thiết kế và cấu hình.

Thay vì sử dụng màn hình IPS có đèn nền LED, Apple đang chuyển sang sử dụng Mini LED – đã từng xuất hiện trên iPad Pro 12,9 inch, hỗ trợ độ sáng lên tới 1.000 nit, tối đa là 1.600 nit (bản Intel chỉ có độ sáng 500nit), tỷ lệ tương phản cao - đạt 1.000.000: 1. Do đó, người dùng sẽ có được hình ảnh sống động và chính xác hơn so với thế hệ trước.

Đó là chưa kể phiên bản chạy chip Silicon có màn hình ProMotion, cho phép tự động điều chỉnh tốc độ làm mới lên đến 120Hz hoặc xuống mức thấp hơn khi cần thiết để tiết kiệm điện.

Hiệu suất CPU

Trong MacBook Pro 16 inch Intel, Apple cung cấp rất nhiều sự lựa chọn về bộ vi xử lý và hiệu suất đồ họa. Bộ vi xử lý Intel gồm Core i7 6 lõi 2,6 GHz, Core i9 8 lõi 2,3 GHz và Core i9 8 lõi 2,4 GHz đi kèm RAM 16GB DDR4 2666MHz, với các tùy chọn 32GB hoặc 64GB.

Đối với phiên bản Apple Silicon, Apple sử dụng hai chip M1 khác nhau, được gọi là M1 Pro và M1 Max. M1 Pro và Max có CPU 10 lõi sử dụng tám lõi hiệu suất cao và hai lõi tiết kiệm năng lượng, sử dụng hơn 33,7 tỷ bóng bán dẫn NS.

MacBook Pro 16 inch 2021 hỗ trợ cả card đồ họa tích hợp và card đồ họa rời.

M1 Pro cung cấp băng thông bộ nhớ lên đến 200GB/ giây trong khi M1 Max quản lý lên đến 400GB/ giây. M1 Pro cũng hoạt động với bộ nhớ hợp nhất lên đến 32GB trong khi M1 Max có thể lên đến 64GB. Ngoài ra còn có sự tham gia của Neural Engine vào dòng chip M1, hỗ trợ học máy cho một số tác vụ xử lý.

Trên thực tế, chip mới của Apple cung cấp hiệu suất nhanh hơn tới 70% so với CPU của M1.

Về hiệu năng, các chip M1 bên trong MacBook Pro 13 inch vượt trội hơn nhiều so với chip Intel về cả điểm đơn và đa lõi. Do đó, MacBook Pro 16 inch M1 Pro và M1 Max sẽ đạt điểm khá cao khi so sánh.

Hiệu suất đồ họa

Trong khi Intel MacBook Pro 13 inch chỉ dựa vào đồ họa tích hợp để phát triển thì MacBook Pro 16 inch đã tiến thêm một bước - sử dụng cả đồ họa tích hợp và rời. Thay vì chỉ sử dụng Intel UHD Graphics 630 trong bộ vi xử lý, Apple còn trang bị một GPU Radeon Pro riêng biệt.

Trong khi phiên bản đồ họa tích hợp được sử dụng cho các tác vụ hàng ngày để tiết kiệm điện năng, phiên bản rời mang lại hiệu suất cao hơn khi cần thiết.

M1 Pro được cung cấp GPU 16 lõi, được Apple tuyên bố cung cấp tốc độ GPU gấp đôi so với phiên bản trong chip M1.

Hiệu năng từ chip M1 Max và M1 Pro có nâng cấp đáng kể.

M1 Max có sẵn hai phiên bản, với GPU 24 lõi hoặc GPU 32 lõi. Theo nhà sản xuất, GPU 32 lõi có thể hoạt động nhanh hơn 7 lần so với đồ họa tích hợp trên PC ở cùng mức công suất và có thể hoạt động tương tự như card đồ họa rời, nhưng với mức tiêu thụ điện năng ít hơn 70%.

Về đầu ra video, Intel có thể quản lý hai màn hình ngoài độ phân giải 6.016 x 3.384 hoặc bốn màn hình 4.096 x 2.304 ở 60Hz. M1 Pro có khả năng xuất ra hai màn hình 6K bên ngoài với tốc độ lên đến 60Hz. M1 Max còn tiến xa hơn nữa trong việc kết nối ba màn hình 6K và một màn hình 4K bổ sung ở 60Hz.

Camera và “tai thỏ”

Dòng sản phẩm MacBook Pro đã sử dụng camera FaceTime HD 720p trong một thời gian khá dài, cung cấp cho người dùng chất lượng ảnh chụp cơ bản. Và giờ đây, Apple đã nâng cấp một chút với MacBook Pro 16 inch mới: sử dụng bộ xử lý tín hiệu hình ảnh M1 và Neural Engine, tăng độ sắc nét và chất lượng video tổng thể.

MacBook Pro 16 inch 2021 không còn thanh Touch Bar.

Đặc biệt, yếu tố gây tranh cãi trên iPhone đã được đưa vào MacBook Pro - "tai thỏ". Khu vực này không chứa camera TrueDepth mà chỉ có 1 webcam tiêu chuẩn.

Thời lượng pin

“Táo Khuyết” tuyên bố phiên bản Intel có khả năng sử dụng lên đến 11 giờ nhờ pin lithium-polymer 100 watt-giờ. Đối với các phiên bản MacBook Pro 16 inch M1 Pro và Max mới, Apple hứa hẹn sản phẩm có thể đạt tối đa 14 giờ truy cập web không dây hoặc 21 giờ xem phim ứng dụng Apple TV từ cùng một pin 100 watt.

Chi tiết khác

Cả hai phiên bản MacBook Pro 16 inch đều sử dụng Force Touch cũng như bàn phím có đèn nền. Tuy nhiên, trong khi bản Intel có Touch Bar tích hợp Touch ID thì phiên bản Apple Silicon lại mất Touch Bar, thay vào đó là các phím chức năng và nút Touch ID chuyên dụng ở góc trên bên phải.

MacBook Pro 16 inch 2021 hỗ trợ sạc Magsafe 3.

Phiên bản Intel sử dụng 6 loa âm thanh, hoàn chỉnh với loa trầm, "âm thanh nổi " và hỗ trợ Dolby Atmos. Trong khi đó, MacBook Pro 16 inch mới sử dụng bộ ba mic "chất lượng phòng thu", cho trải nghiệm xịn hơn.

Giá bán

Tại Việt Nam, MacBook Pro 16 inch của Intel có giá khá cao, từ 51 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản MacBook Pro 16 inch M1 Pro rẻ nhất với GPU 16 lõi có giá 2.499 USD (tương đương 56,41 triệu đồng), tích hợp RAM 16 GB và ổ cứng SSD 512 GB. Phiên bản cao nhất có giá lên tới 3.699 USD (khoảng 84,17 triệu đồng).

MacBook Pro 16 inch 2021 đắt nhưng đáng.

Ngược lại, MacBook Pro 16 inch M1 Max rẻ nhất có giá là 3.099 USD (khoảng 70,52 triệu đồng) với GPU 24 lõi, bộ nhớ RAM 32 GB và SSD 512 GB. Phiên bản đắt nhất chứa GPU 32 lõi, bộ nhớ RAM 64GB và ổ cứng SSD 8TB, có giá 6.099 USD (khoảng 138,79 triệu đồng).

Có nên nâng cấp không?

Trong bản nâng cấp MacBook Pro 16 inch với chip Silicon của mình, Apple không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn thay đổi không ít về cả thiết kế và đồ họa, bao gồm màn hình Mini LED mini và thời lượng pin dài hơn. Nếu bỏ qua chi tiết “tai thỏ” trên màn hình, MacBook Pro 16 inch 2021 sẽ là những chiếc máy tính xách tay lý tưởng cho người dùng chuyên nghiệp và là sản phẩm đáng mơ ước của nhiều iFan.

