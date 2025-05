Samsung thêm một thị trường bại trận trước Xiaomi

Nghiên cứu mới nhất từ Canalys cho thấy Apple tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường toàn cầu về tai nghe không dây trong quý 1 khi xuất xưởng 18,2 triệu sản phẩm, chiếm 23,3% thị phần. Trong khi đó, Samsung đã mất vị trí thứ hai vào tay Xiaomi.

Apple vẫn là ông vua trên thị trường tai nghe không dây với dòng AirPods.

Mặc dù doanh số tai nghe không dây của Apple giảm nhẹ so với quý 1/2024 (từ 24,4% xuống 23,3%), công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự phát triển này đã góp phần quan trọng vào sự phục hồi của thị trường toàn cầu, với tổng số lô hàng tai nghe không dây (TWS) đạt 78,3 triệu chiếc, tăng 18% so với năm trước - mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021.

Báo cáo cho biết, các thương hiệu đang tích cực mở rộng thị trường và thu hút khách hàng mới. Sự tăng trưởng của Apple một phần nhờ vào việc tích hợp các tính năng liên quan đến sức khỏe và hệ sinh thái của hãng. Các tính năng nổi bật như chuyển đổi thiết bị liền mạch, âm thanh không gian với khả năng theo dõi chuyển động đầu và trợ lý ảo Siri đã tạo nên sự khác biệt cho AirPods so với các sản phẩm khác trên thị trường. Đặc biệt, AirPods Pro 2 có chức năng theo dõi sức khỏe thính giác, trong khi Powerbeats Pro 2 còn có khả năng theo dõi nhịp tim.

Tại Bắc Mỹ, Apple nắm giữ hơn 50% thị phần để chứng minh sự thống trị của hãng tại các thị trường đã phát triển. Trong khi đó, ở các thị trường mới nổi, các đối thủ cạnh tranh như Xiaomi đang gia tăng sức ép với mức tăng trưởng 63% so với năm trước, đạt 9 triệu chiếc và vượt qua Samsung để chiếm vị trí thứ hai trên thị trường tai nghe toàn cầu. Samsung, bao gồm cả các thương hiệu con như JBL, chỉ chiếm 7,1% thị phần với 5,6 triệu chiếc. Huawei và thương hiệu Ấn Độ boAt lần lượt đứng ở vị trí thứ tư (6%) và thứ năm (4,9%).

Sự tăng trưởng của các thương hiệu tai nghe trên toàn cầu.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng thị trường đang chuyển dịch từ nhu cầu về âm thanh cơ bản sang giá trị lối sống và hệ sinh thái, điều này tạo lợi thế cho Apple. Sự tăng trưởng tại thị trường Mỹ được cho là do các nhà bán lẻ tích trữ hàng tồn kho trước dự kiến thay đổi thuế quan.

Ngoài ra, báo cáo còn nhấn mạnh sự phát triển của thiết bị không dây dạng tai mở (OWS), loại tai nghe có thiết kế móc tai và kẹp tai nhằm cải thiện trải nghiệm nghe xung quanh. Mặc dù chất lượng âm thanh của OWS vẫn chưa thể so sánh với TWS, một số nhà cung cấp đang nỗ lực cải thiện chất lượng âm thanh để thu hẹp khoảng cách này. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa tham gia xu hướng này.