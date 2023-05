Samsung Galaxy S23 tại Việt Nam rớt giá thảm sau 3 tháng, rẻ hơn cả iPhone 12

Ngày 17/5, thông tin từ các nhà bán lẻ cho biết, Samsung Galaxy S23 series vừa lần đầu tiên được điều chỉnh về mức giá dưới 17 triệu đồng sau khoảng 3 tháng mở bán. Trường hợp lý tưởng nhất khi áp dụng tối đa các ưu đãi, khách hàng có thể mua Galaxy S23 128GB với giá chỉ 13,99 triệu đồng - rẻ hơn cả iPhone 12 64GB (đang có giá ưu đãi khoảng 14,89 triệu đồng).

Samsung Galaxy S23 series đã "rớt giá" thảm chỉ sau 3 tháng ra mắt thị trường.

Ghi nhận tại FPT Shop và Thế Giới Di Động, Samsung Galaxy S23 128GB có giá tương ứng từ 19,24 triệu đồng và 17,99 triệu đồng. Trong khi đó, Samsung Galaxy S23 128GB không còn hàng tại Minh Tuấn Mobile, hiện phiên bản 256GB có giá ưu đãi từ 18,49 triệu đồng.

Còn tại Minh Tuấn Mobile, Galaxy S23 tiếp tục được giảm thêm 1,5 triệu đồng so với dịp đại lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, và hiện chỉ còn ở mức giá 18,49 triệu đồng (rẻ hơn 6,5 triệu đồng so với giá niêm yết); Galaxy S23 Plus tiếp tục được giảm thêm 2 - 2,5 triệu đồng (tùy theo phiên bản dung lượng), chỉ còn từ 19,99 triệu đồng, nâng tổng ưu đãi giảm giá lên tới 8 triệu đồng khi so sánh với giá niêm yết.

Song song với đó, "siêu phẩm" Galaxy S23 Ultra cũng có những ưu đãi không hề kém cạnh so với Galaxy S23/Galaxy S23+. Mức giá bán của Galaxy S23 Ultra tại Minh Tuấn Mobile đã tiếp tục được giảm xuống từ 2,5 - 3 triệu đồng trong đợt điều chỉnh giá giữa tháng 5, chỉ còn từ 24,49 triệu đồng. Trong đó, các phiên bản dung lượng lớn (512GB và 1TB) ghi nhận mức giảm giá lên tới 11,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá Galaxy S23 series, Minh Tuấn Mobile cũng áp dụng ưu đãi cho Galaxy Z Fold4/Galaxy Z Flip4, để người dùng có thể dễ dàng sở hữu dòng smartphone gập đẳng cấp này. Cụ thể, Galaxy Z Flip4 đang được áp dụng mức giảm giá thêm 4 triệu đồng (chỉ còn từ 17,99 triệu đồng) và Galaxy Z Fold4 tiếp tục được giảm thêm 7 triệu đồng (chỉ còn 29,99 triệu đồng), so với tháng 4/2023 vừa qua.

Rẻ nhất là tại Di Động Việt, từ ngày 17 - 22/5, hệ thống này giảm giá "sốc" đến 12 triệu đồng cho Galaxy S23 series. Cụ thể, Galaxy S23 chỉ còn từ 16,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết; phiên bản Plus cũng chỉ còn từ 18,99 triệu đồng, tức là giảm đến 11 triệu đồng so với giá niêm yết; Galaxy S23 Ultra chỉ còn từ 23,59 triệu đồng, giảm hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Giảm sâu nhất là dòng S23 Ultra dung lượng 512GB khi giảm 12 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 24,69 triệu đồng.

Khi lựa chọn hình thức thu cũ đổi mới, lên đời Galaxy S23 series tại Di Động Việt, người dùng sẽ được giảm thêm đến 3 triệu đồng. Như vậy, nếu người dùng lựa chọn hình thức này, Galaxy S23 sẽ chỉ còn từ 13,99 triệu đồng. Tương tự, Galaxy S23 Plus và S23 Ultra sẽ chỉ còn lần lượt từ 15,99 triệu đồng và 20,59 triệu đồng.

"Với những ưu đãi trong dịp này, hệ thống kỳ vọng sức bán của các dòng Galaxy S23 sẽ tăng trưởng khoảng 15 - 20% so với tháng trước. Đặc biệt, phiên bản thường chỉ còn từ 13,99 triệu đồng, mức giá chưa từng có với một chiếc flagship mới ra mắt được khoảng 3 tháng của Samsung", đại diện Di Động Việt thông tin.

Vị đại diện cho biết thêm, trong các dòng Galaxy S23 series, phiên bản Ultra vẫn đang là dòng bán chạy nhất, chiếm hơn 85% sức bán. Tiếp đến là Galaxy S23 Plus chiếm khoảng 9% và còn lại là phiên bản thường. Trong đó, đa số người dùng vẫn lựa chọn phiên bản dung lượng 256GB.

Galaxy S23 series ra mắt cách đây 3 tháng, được nhiều người dùng đánh giá cao bởi những cải tiến về thiết kế, cũng như cấu hình “khủng”, camera sắc nét… Không chỉ có nhiều tính năng hiện đại, giá bán của dòng Galaxy S23 cũng đang rất hấp dẫn. Model này đang ngày càng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người dùng trong phân khúc cao cấp.

Trong đó, Galaxy S23 và Galaxy S23 Plus được đánh giá là có thiết kế mới mẻ hơn so với thế hệ trước, máy đã được loại bỏ phần khung và camera cũng bớt lồi hơn. Sự thay đổi trong thiết kế này giúp tổng thể máy liền mạch, tăng sự sang trọng, cũng như mang đến sự tiện dụng trong quá trình vệ sinh máy, tránh bám bụi ở khu vực camera.

Galaxy S23 và Galaxy S23 Plus được Samsung trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Gen 2, RAM 8GB, mang tới hiệu suất CPU cao hơn 34% và GPU cao hơn 41% so với bộ đôi tiền nhiệm. Ngoài ra, S23 và S23 Plus còn được trang bị các tính năng cao cấp như sạc không dây 15W, tính năng chia sẻ pin không dây, kháng nước IP68, vân tay siêu âm, loa kép hỗ trợ Dolby Atmos,…

