Realme C55 trình làng, chiếc điện thoại giá rẻ chứa Dynamic Island

Với Tiny Capsule trên Realme C55, người dùng có thể xem cảnh báo pin yếu, trạng thái sạc và mức sử dụng dữ liệu. Ngoài ra, nó cũng hiển thị khoảng cách đi bộ hàng ngày và tổng số bước đi của người dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu và số bước sẽ không thể được truy cập ngay mà phải được thực hiện thông qua bản cập nhật OTA trong tương lai gần.

Tiny Capsule là tính năng thiết kế thú vị nhất trên Realme C55.

Realme C55 cũng là sản phẩm dòng C đầu tiên hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 33W, cho phép nó sạc nhanh hơn bất kỳ mẫu điện thoại dòng C nào khác, vượt qua mức sạc 18W của C35. Realme gần đây đã tuyên bố rằng hầu hết các smartphone dòng C của họ sẽ cung cấp sạc 33W hoặc nhanh hơn vào năm 2023, điều đó có nghĩa là mọi người sẽ không thấy bất kỳ thiết bị Realme dòng C nào có sạc chậm hơn 33W trong năm nay.

Về phần cứng, Realme C55 lấy sức mạnh từ chip Helio G88 kết hợp RAM tối đa 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Nó chạy Realme UI 4.0 dựa trên Android 13. Ngoài ra điện thoại còn cung cấp khe cắm thẻ nhớ microSD giúp mở rộng không gian lưu trữ thêm đến 1 TB.

Điện thoại có cụm camera kép ở mặt sau.

Đối với màn hình, đó là loại 6,72 inch độ phân giải Full HD+ cho tần số làm mới 90 Hz và độ sáng tối đa 680 nits. Tuy nhiên, vì cảm biến vân tay được tích hợp vào nút nguồn ở bên phải khung của điện thoại nên không có đầu đọc dấu vân tay bên dưới màn hình.

Ở mặt sau Realme C55 là camera chính 64 MP kết hợp cảm biến độ sâu. Trong khi đó, ở mặt trước của máy là camera selfie 8 MP. Một tính năng đáng chú ý khác của điện thoại bao gồm NFC, USB-C và jack cắm tai nghe 3.5 mm. Nó có thể điều chỉnh âm thanh với bộ xử lý Dirac và dày 7,89 mm.

Các màu sắc để người dùng lựa chọn.

Có hai tùy chọn màu sắc cho Realme C55, gồm Rainy Night và Sunshower. Giá cho sản phẩm là 160 USD (3,8 triệu đồng) cho biến thể 6/128 GB và 195 USD (4,63 triệu đồng) cho biến thể 8/256 GB.

